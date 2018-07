Stenströmer har laddat för V75-festen på hemmaplan

Axevalla står inför sin största helg för året med trav i dagarna tre. Det omåttligt populära trippeltravet börjar på fredag och sedan är det V75 lördag och söndag som även kulminerar med Stochampionatet. För hemmatränaren Ulf Stenströmer är det förstås årets höjdpunkt.

- Det är en fantastiskt trevlig helg. Du kan ju fråga Solvalla-tränarna vad Elitloppet betyder för dem. Och fråga Jägersro-tränarna vad derbyhelgen betyder för dem. Samma sak är det för oss Axevalla-tränare. Det är ju det största som händer under året, säger Ulf Stenströmer.

- Vi har tradition att vi även i år bjuder på mat och dryck hela helgen till våra hästägare. På fredag åker grillen fram, om man nu får grilla, och sedan brukar min mor stå för matlagningen de andra dagarna. Det blir potatissallad och kallskuret och det brukar gå åt några hundra portioner. Det är roligt att få bjuda igen hästägarna och det brukar vara väldigt trevligt.

Laddar med ”Bajen”

När vi når tränare Stenströmer måndag eftermiddag har han redan börjat uppladdningen inför storhelgen. Han är sedan många år ett stort fan av Hammarby och är på väg till Borås för att se sitt älskade Bajen spela.

- Jag skulle egentligen åka till Mantorp där jag har två starthästar i kväll. Men personalen sa att de klarar sig själva och ville absolut att jag skulle åka till Borås och se matchen istället. Jag har hästägare och vänner som brukar bjuda ner mig till den här matchen varje år. Så det blir Elfsborg mot Hammarby och innan dess äter vi en bit mat på en jättebra restaurang som en tidigare hästägare till mig har. Sedan ska vi se på när Hammarby förnedrar Elfsborg, ha, ha. Jag brukar vara flabbig innan men efteråt är det mest de som brukar håna mig när Elfsborg har vunnit. Fast i år har jag bra feeling, säger Stenströmer.

”Det var en riktig kalldusch”

Han har 34 hästar i träning och selar ut tio av dem fredag, lördag och söndag. En av dem är stallets bästa häst, Handsome Brad, som har vunnit fem lopp i år på åtta starter och totalt har sprungit in drygt 1,4 miljoner kronor. Senast gjorde hästen ett topplopp som tvåa i V75 på nya rekordet 1.10,5.

- Stallet har toppform och hästarna går som skållade troll. Men det var en riktig kalldusch när jag fick se startspåren. Nästan alla våra hästar har fått sämsta tänkbara spår. Och läget med spår tolv för Handsome Brad i Silverdivisionen är riktigt tufft, där blev jag väldigt besviken, säger Stenströmer.

”Har varit fantastiskt bra”

- Handsome Brad (V75-6) gjorde en ruggig prestation senast. Det var fantastiskt att han orkade kämpa så. Jag hade hoppats att han skulle få ledningen men Johan hade deklarerat rätt så tydligt att han skulle köra i ledningen och det får man acceptera. Fast jag tror nog att han ångrade sig efteråt men alla kör sin häst.

- Min har haft kanonform en längre tid och varit fantastiskt bra hela året. Han är inte sämre än någon annan i det här loppet och jag är inte rädd för motståndet men spår tolv mot så här bra hästar brukar innebära att det blir väldigt svårt att vinna.

- Vi får hoppas på stenhårt tempo och överpace så att han kan komma in i matchen. Jag tror inte att Ulf kör fram i dödens med honom en gång till. Det går inte att köra så varje gång och vi får hoppas att de andra sätter upp tempot. Då är han absolut inte bort på något vis. Hästen är snart uppe i Gulddivisionen och han kommer att klara sig bra där också. Det blir optimalt allting, barfota runt om, jänkarvagn och troligen norskt huvudlag, säger Ulf Stenströmer.

Du har ytterligare två hästar till start i V75 på lördag. Chanserna där?

- Brilliance (V75-2) spurtade jättefint senast och hade hon fått luckan fem meter tidigare är hon tvåa. Och får hon luckan 50 meter tidigare tror jag att hon vinner. Hon flög fram när luckan kom och kusken sa precis samma sak. Nu står hästen hårt inne och möter hingstar och valacker men vi startar mycket för att det är hemmaplan och att det inte fanns så många andra passande lopp. Formen är fin men spår fyra i volten är inte optimalt. Jag tror att hon fixar det för hon har blivit mycket smartare när hon har blivit äldre. Hon behöver mycket tur för att vinna men kan vara en platsskräll.

- Quite Wish (V75-5) är härdad i V75 och gör det bra varje gång och tjänar fina pengar. Senast var han bara en tiondel från en plats bland de tre. Nu får han upp i klass men det fanns inget bra lopp i övrigt och därför får han starta på och försöka växa in i klassen. Det var synd med bakspåret eftersom han är startsnabb och jag hade gärna sett honom i ledningen. Jag tycker inte att han är lika bra bakifrån och skulle bli både glad och förvånad om han vinner. Han får försöka plocka fina pengar. Det kommer en ny modell av en större jänkarvagn till mig på lördag och troligen kommer han att få gå i en sådan i loppet.

