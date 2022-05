Aldrig är elitloppssurret hetare än veckan innan lottningen. Den vecka vi är inne i nu.

Som vanligt pratas det mest om de sista platserna bland de 16.

Sällan de hästar som har med slutsegern att göra.

Brioni och Nahar de stora undantagen.

Efter Back of the Necks officiella återbud i helgen finns just nu elva hästar inbjudna.

Dessutom är vinnaren i Gävle garanterad en rosa biljett.

Att Svanen inte skulle komma visste ni som brukar läsa den här spalten redan.

Förhoppningsvis tillhör ni därmed inte de som spelat bort pengar på den hästen bland ATG:s förtidsodds.

Just oddslistan hos ATG kommer vara den röda tråden när vi går igenom de 16 i startfältet.

I Gävle startar sex hästar som enligt hästspelsbolaget bedöms till följande segerchanser sista söndagen i maj.

Redéns Brambling är elftehandare till 25 gånger. Då borde den ju vara med i startfältet.

Näst lägst ger Beads till 40 gånger. Gemensamt för båda dessa att senaste starten väckte frågetecken.

Dessutom finns elitloppsmeriterade kvartetten Seismic Wave 85 gånger, Gareth Boko och Milliondollarrhyme 100 gånger samt vår Click Bait 125 gånger.

Vad jag tror kan ni räkna ut genom att läsa startkommentaren inför lördag.

30 gånger bland de tre på Clicken kan vara ett bra spel.

Vilka ska då ha de fyra sista platserna?

Även om det inte är officiellt än så lät det på Malmrot i tv som att Hail Mary redan var inbjuden.

Fattas bara annat som andrahandsfavorit till totalsegern till blygsamma 4,50.

Timo Nurmos Brother Bill står i 20 gånger. Den tror jag också redan är lovad en plats.

Klart att en av Solvallas mest framgångsrika tränare senaste decennierna ska ha med en häst.

Med Back of the Neck försvann stjärnbaneret men i Köpenhamn väcktes hoppet till en ny flagga.

Därför tror jag att vi får se holländske Mister F Daag på Solvalla. Trots 75 gånger inget som lockar till spel.

Även tvåan i Copenhagen Cup, Calle Crown, står i 75 gånger och den vill tränare Malmqvist gärna ha med i Elitloppet.

Jag tror dock att elitloppsgeneralen Malmrot väljer en annan Jägersrohäst.

Kolgjinis Upstate Face får sista platsen. Just nu 35 gånger som segrare.

Apropå Tomas Malmqvist. Även om han inte får med Calle Crown i Elitloppet kan man inte annat än bli imponerad av Jägersrotränaren.

Med över tio miljoner inkört så här långt är han landets mest framgångsrika.

Det mesta på fransk mark i en mycket lyckad satsning.

Tre italienska flaggor i Elitloppet i år.

Det kan bli fyra från stall Daniel Redén.

Inte mig emot, en tränare ska inte straffas för att han är överlägsen.

Framförallt inte när hästarna har olika ägare.

Vem vinner då årets elitlopp? Helheten är öppen. Om nu inte bara Hail Mary är överlägsen. Den kan vara det. Men det finns frågetecken för två heat samma dag.

Därför tycker jag ingen av Redéns favoritduo är det bästa spelet.

Min rek till vinnarlir blir i stället Vivid Wise As till 8,50.

Det kan bli tredje gången gillt för italienaren som varit förhandsfavorit två år i rad, om fräschören håller.

Eftersom ATG ger spel på allt borde man även kunna lira på vilken häst Örjan kommer köra.

Kihlström som normalt är förstakusk på fyra-fem av de 16.

Dessutom är det väl så att det är hela ekipaget man spelar på när man lirar elitloppsvinnaren?

Något annat som ATG borde erbjuda spel på är publiksiffran.

Här är jag riktigt orolig.

Det är hårda bud för travet just nu. Det såg inte roligt ut på publikplatserna varken i Umeå eller Köpenhamn i helgen.

Får man 25 gånger på under 10 000 kan det vara helgens lir?

Men jag hoppas innerligt jag har fel.

Ingen jänkare på Solvalla känns sorgesamt.

Men det finns helt enkelt inga riktiga snabbloppare i USA numera.

Alla Lasix-hästar och trav-hobbles gör det dessutom ännu svårare.

Annat var det i min ungdom när dragplåster som Stanley Dancer och Billy Haughton kom till Solvalla.

Fjolårets Harpers-vinnare Wild Love kommer att betäckas med Nuncio.

Min gamla stjärna som inlett avelskarriären starkt.

Den som vill ha en egen Nuncio-avkomma kan besöka Elitauktionen nästa fredag.