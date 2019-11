Jens Sjödén, 50, är i travkretsar mer känd som ”statistikoraklet”.

Den omtyckte experten delar varje vecka med sig av sina tips för både SportExpressen och Travronden – och har framför allt gjort sig känd för att enbart bygga sina system kring statistiska underlag.

Något som genom åren betalat sig väl, då han går plus på både V86 och V75 varje år.

Nu är den rutinerade experten kanske hetare än någonsin.

Totalt förra veckan drog Sjödén nämligen in fem miljoner kronor efter att ha dragit in mest i Sverige både under onsdagens V86-omgång och lördagens V75-omgång.

– Min vinst var störst med liten marginal i onsdags och i lördags var det med jättestor marginal. Så vitt jag vet har ingen lyckats med det tidigare.

Håller du koll på den typen av statistik också?

– Jag brukar kanske inte kolla på sådant… Men det måste vara väldigt ovanligt.

Hur känns det?

– Det var hemskt roligt.

”Det är det roligaste med det här jobbet”

Reaktionerna på sociala medier har inte låtit vänta på sig efter framgångarna. I onsdags kunde hans andelsköpare kvittera ut 7 000 kronor var och i lördag fick de dela på 2,3 miljoner kronor.

– Det är det roligaste med det här jobbet. Det är båda vänner och bekanta. Det är jättemånga, jag hinner inte ens svara alla, säger han.

– Jag brukar plussa varje år. Men på V86 har det gått ganska dåligt den senaste tiden. Nu vann jag förra onsdagen, men jag har varit lite orolig. Nu dröjde det till i november innan jag var säker. Jag brukar skryta om att jag går plus varje år. Det är skönt att kunna säga det.

Trots otaliga år som travexpert menar Sjödén att han hela tiden utvecklas.

– Min nyblivne kollega Daniel Berglund skrev nyligen att han i alla fall kan säga att han är en bättre spelare nu än tidigare. Så tycker jag det är. Man lär sig hela tiden och blir bättre.

Du kommer aldrig tröttna?

– Man måste tycka det är roligt. Tänk om jag skulle tröttna? Vad skulle jag göra då? Jag är alltid nyfiken när det kommer nya startlistor. Det är det första jag tänker på när jag vaknar på morgonen. Det är fortfarande jättekul.

”Vinner fler spetshästar i Norge”

På lördag avgörs V75 på Bjerke. Naturligtvis passade vi på att höra med statistikoraklet vad som är viktigt att tänka på när det kommer till norska banor.

– Det som sticker ut på både Bjerke och Momarken är att låga nummer vinner. Ungefär som i svenska finallopp. Spår fem är överlägset bästa spåret i Sverige men i Norge är det inget särskilt. Det vinner fler spetshästar i Norge. Personligen tror jag beror på att de inte har körspön, hästarna blir lite mindre benägna att springa om varandra då.

Sjödén fortsätter:

– Spetsbanan nummer ett i Sverige, Jägersro, har färre spetsvinnare än vad Norges banor har. Då har ändå Momarken ett långt upplopp. Sedan har väder stor betydelse. Blir det regn är det ett jättedåligt tips... Men 1, 2, 3, 4 är bra nummer om det är normala förhållanden, avslutar han.