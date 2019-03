Statistiken inför V75: De gynnas av barfota

V75-1:

5 Hevin Boko +54 (barfota fram)

7 Darling Mearas +24 (barfota runt om)

4 Catch My Love +14 (barfota runt om)

8 Galactica -5 (barfota bak)

2 Wild Love -7 (barfota runt om)

3 Unrestricted -47 (barfota runt om)

Inget underlag

1 Shadow Gar (bara en start med skor)

6 Kash Brodda (ej tävlat barfota)

V75-2:

10 M.T.Jewel +18 (barfota bak)

9 Dats So Cool +16 (barfota bak)

1 Moruga -35 (barfota bak)

Inget underlag

2 Tyfon Brodde (obesegrad i en start barfota fram)

3 It’s Time (ej tävlat barfota)

4 Echelon (obesegrad i två starter barfota runt om)

5 Quite A Quality (ej tävlat barfota)

6 Buring Man (aldrig sämre än trea på fyra barfotastarter)

7 Delantero (ej tävlat barfota)

8 Victory Lee (ej tävlat barfota)

11 Freddie Silvåkra (vunnit en av två starter barfota runt om)

12 Randemar R.D. (ej tävlat barfota)

V75-3:

7 Rocky Winner +65 (barfota runt om)

4 Dante Boko +19 (barfota runt om)

5 Västerboonthenews +11 (barfota runt om)

6 Deuxieme Picsous +5 (barfota runt om)

1 Kadett C.D. -1 (barfota bak)

Inget underlag

2 Timone Ek (ej tävlat barfota)

3 Donatomite (ej tävlat med skor)

8 Probo O.P. (två starter barfota runt om, etta och tvåa)

V75-4:

4 Hip Hurray Boko +50 (barfota runt om)

8 Bara Min +40 (barfota runt om)

3 I’m the Only One +30 (barfota bak)

1 Domestic Ås +3 (barfota bak)

11 Global Tenderness +3 (barfota fram)

5 Je t’Aime Lucky -30 (barfota runt om)

12 Tour Knight -30 (barfota runt om)

7 Indian Front -33 (barfota fram)

14 Amphibian Madness -48 (barfota runt om)

6 Cheerful Rivner -93 (barfota fram)

Inget underlag

2 Modern Love (ej varit topp tre i tre starter barfota runt om)

9 Kiss My Lips H.C. (tävlat barfota bak en gång, galopp)

10 Okaloosa Bell (ej tävlat barfota)

13 Darling Harbour (tävlat barfota bak två gånger, en seger)

15 Ryssebo La Reine (tävlat med barfotabalans två gånger, etta och tvåa)

V75-5:

3 Infinitus +33 (barfota bak)

7 No Comment +23 (barfota runt om)

2 Marvelous +19 (barfota bak)

8 Panamera -22 (barfota fram)

Inget underlag

1 Niras Bumblebee (tävlat barfota fram två gånger, etta och tvåa)

4 Dontbreakthebankås (ej tävlat barfota)

5 Vlad del Ronco (ej tävlat barfota)

6 Sinfonia d’Amore (ej tävlat barfota)

9 Höwings Venus (tävlat barfota fram en gång, galopp)

10 Powderfinger (tävlat barfota runt om två gånger, en seger)

11 Thriller N.P. (ej tävlat barfota)

12 Callmeawinner (tävlat barfota runt om en gång, oplacerad)

V75-6:

4 Uappa di Azzurra +44 (barfota runt om)

3 Star Keeper +21 (barfota runt om)

7 Global Takeover +17 (barfota bak)

6 Harpos Rockland +11 (barfota runt om)

5 Dynamite Light +3 (barfota runt om)

8 Kung Edward +1 (barfota runt om)

1 Secret Mission -21 (barfota runt om)

11 Counterfeightr -25 (barfota runt om)

9 Bonnies Celebrity -26 (barfota fram)

2 Adiago Trot -35 (barfota bak)

Inget underlag

10 Peder Mykla (ej tävlat barfota)

12 Vikings Preacher (tävlat barfota runt om en gång, galopp)

V75-7:

3 Velvet Gio +47 (barfota runt om)

11 Master Crowe +6 (barfota bak)

4 J.H.Mannerheim 0 (barfota runt om)

12 Elliot Coger -3 (barfota fram)

5 Stepping Spaceboy -5 (barfota fram)

6 Västerbo Exact -12 (barfota runt om)

9 Pacific Gace -18 (barfota runt om)

2 Rafiki Fri -21 (barfota runt om)

8 Legend Brodde -27 (barfota fram)

7 Olle Rols -40 (barfota bak)

10 Transcendence -66 (barfota fram)

Inget underlag

1 Wingait C.D. (tävlat barfota fram två gånger, en seger)