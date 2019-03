Stamkunderna fick dela på 2,2 miljoner kronor

Rushmore Face (Adrian Kolgjini) och Havefunwithme (Johan Untersteiner) var två kallduschar för spelarna under lördagens V75-omgång på Mantorptravet.

Sju rätt gav drygt 1,8 miljoner kronor och endast 21 system överlevde alla lopp.

Uppsalabon Calle Jakobsson firade svägerskans födelsedag och satt ensam i svägerskans kök och jobbade in hästarna på sin mobiltelefon.

Calle driver Pressbyrån Svava i Uppsala - ett av landets största ATG-ombud på andelssystem på nätet via sajten V75 tillsammans.

- Vi är ett stort Tillsammans-ombud och har alltid satsat på att göra det bra online. Vi kommer att landa på i runda svängar tio miljoner i omsättning 2019, vilket är helt enormt. Ett 44-procentigt uppsving redan nu. Det är ungefär 20 personer som gör systemen på nätet – men den här gången blev det faktiskt ett klassiskt butikssystem som slog in, säger Calle Jakobsson.

Framme vid kassan den här lördagen satt en kopia av systemet Calle hade totat ihop till jackpotomgången på Mantorptravet. Butiksinnehavaren själv jobbade och sålde förutom tidningarna och varma korvar, elva andelar av ”Calles stora” på V75 där varje andel kostade 277 kronor.

Spikarna på favoriterna Harran Boko och Terminator Face satt och även de två överraskningarna Rushmore Face och Havefunwithme - endast spelade på en procent av de dryga 1,2 miljoner systemen som hade lämnats in.

- I sista trodde jag själv på 5 Tobias del Ronco men petade även dit 2 Eelis och dubblade systemet tack vare att en av mina tippare i ombudslagen online, Mikael Johansson, pratade om att Eelis absolut var en spik den här omgången, säger Calle Jakobsson.

”Spännande att träffa alla”

Elva kunder delade på systemet och vann över 200 000 kronor var.

- Jag hade lagt ut systemet på Facebook i hopp om att locka någon köpare extra till butiken så det blev ganska spritt att vi hade vunnit. Det började hagla in hälsningar på sociala medier och sms ganska direkt efter V75-7.

- Den första av mina kunder jag tänkte på är mannen i 80-årsåldern som kommer in med sin rollator varje lördag och köper en andel. Det blir spännande att träffa alla. Jag längtar redan till att jobba i veckan, säger Calle Jakobsson.

7,9 miljoner till Kungs Frukt

Snudd på åtta av lördagens utdelade miljoner togs om hand av ett och samma system.

38 andelar såldes av systemet ”Big Mama” via sajten ATG Tillsammans.

Ett större system som kostade 2000 kronor per andel och gav drygt 209 000 kronor tillbaka.

Systemkonstruktören är välkände Sadri Shabani på Kungs Frukt i Trollhättan som dragit in många storvinster under åren. På lördagen spelade Shabani in totalt 7 963 599 kronor.

