Sportchefen: ”Viktigt att de aktiva tar sitt ansvar”

Norge, Danmark, Finland och Frankrike är några av de länder som valt att pausa travsporten i några veckor för att hindra smittspridningen av Coronaviruset.

SportExpressen ringde upp Svensk Travsports Petter Johansson för att få en uppdatering av läget i Sverige, där sporten rullar på som vanligt med restriktioner till de aktiva och utan publik på arenorna.

Har det skett något nytt beslutsmässigt?

– Nej, det har det inte. Vi följer de riktlinjer och direktiv som Folkhälsomyndigheter ger. Vi har dessutom gått ett steg extra då vi förbjudit all publik och tagit till åtgärder såsom att informera de aktiva om hur man ska agera för att minska smittspridningen.

Finns det fler steg att ta för att minska risken till smittspridning runt tävlingarna?

– Det är viktigt för oss att informera de berörda runt tävlingarna så de känner sig trygga. Det är också viktigt att vi ger dem möjligheter att kunna sköta sig enligt de rekommendationer som finns. Sedan är det naturligtvis väldigt viktigt att respektive individ tar sitt ansvar och inte kommer till banan om man känner minsta lilla symptom.

”Är väldigt känslomässigt”

Hur upplever du att reaktionerna från de aktiva varit?

– De flesta förstår vilket läge vi är i. Det är väldigt känslomässigt och många berörs av det i vardagen. Vi tror att det är viktigt att vi försöker hitta någon form av stabilitet och att tävlingarna fortgår. Vi arbetar tillsammans med travsällskapen med att säkerställa en så säker arbetsplats som möjligt för de som kommer till banan. Utifrån de direktiv vi har i dag tyder ingenting på att vi riskerar att sprida smittan snabbare. Därför fortsätter vi också att tävla.

De nordiska länderna har valt att stoppa sina tävlingar den kommande tiden och i går fattade Frankrike samma beslut. Hur ser du på det?

– Jag har jättesvårt att uttala mig om det. Jag litar på att de tar korrekta beslut inom sina myndigheter och länder.

”Litar på att de fattar sunda beslut”

Det är inget som stressar er till att fatta ett liknande beslut?

– Återigen. Vi förhåller oss till myndigheterna och de som har kunskapen. Vi litar på dem och hittills finns ingen anledning att inte göra det. Vi litar på att de fattar sunda beslut.

Kan travet fylla en viktig funktion i landet när andra sporter inte pågår?

– Vi tänker inte riktigt i de banorna just nu. Men är det så att travet kan lyfta upp och ge individer något att hänga upp vardagen på så är det både tacksamt och glädjande. Men just nu ligger allt fokus på att smittspridningen hålls under kontroll och inte ökar. Att människor tar hand om sig och håller sig friska är det viktigaste.