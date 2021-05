Spiken leder hela vägen – draget räds inte grovjobb

EN TROLIG SPIK

V86-7: 1 Wingait Henke

Var nedsatt av halsinfektion när han var favorit i ett V75-lopp i Halmstad senast. Hästen har utvecklat startsnabbheten och har god chans att diktera villkoren.

ETT ROLIGT DRAG

V86-6: 5 Algot Zonett

Har fått hårdhet i tuffa omgivningar och möter lite enklare motstånd den här gången. Åttaåringen är ingen blixt bakom bilen men tuff och tål att göra mycket av grovjobbet själv.

TVÅ RELEVANTA INTERVJUER

V86-4: 4 One Night Only

– Hon var svag senast och vi har två möjliga orsaker. Det var besvärligt på innerspår och hästen hade problem med underlaget. Dessutom sög hon in luft. One Night Only behandlades direkt efter loppet och hon känns pigg och fin. Jag hoppas att vi har hittat problemet. Som jag ser det tar hästen ledningen och och är ett garderingstreck. Tanken är att köra barfota fram, vilket är ett plus. Senast gick hon med rycktussar för första gången men den växeln användes inte, säger Jimmy Nilsson.

V86-8: 1 Ole

– Han fick gå lite för tidigt i tredjespår senast och ledsnade. Gången innan fick han chansen för sent och formen är förhoppningsvis bättre än raden. Nu fick han innerspår och kan nog inte hålla ledningen och det gäller att det löser sig, då tror jag att han kommer att prestera bra. Jag tycker inte att han såg så mycket vassare ut på nya balansen senast och därför återgår vi till skor den här gången, säger Hans-Owe Sundberg.

TVÅ HETA ÄNDRINGAR

V86-2: Det låter som att 4 Again Kronos ska utrustas med norskt huvudlag.

V86-5: 4 Bring Me Money har ett lopp i kroppen och ska utrustas med jänkarvagn och helstängt huvudlag.

■■■

