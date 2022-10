Spiken kan vinna loppet på flera sätt

ANNONS: Köp din andel i Expressens stora system

EN TROLIG SPIK

V86-8: 6 A Girl Has No Name

Mötte mycket tuffare motstånd på Solänget senast. Att tävla hemma på Solvalla är en fördel och är hon lika bra som vid segern i comebacken näst senast kan hon vinna det här loppet på flera olika sätt.

ETT ROLIGT DRAG

V86-6: 6 Superior Bro

Har tre raka fjärdeplatser i raden men mött bra hästar och borde kunna hävda sig väl i det här loppet. Notera att tränaren Markus B Svedbergs stall går riktigt bra för dagen.

TVÅ RELEVANTA INTERVJUER

V86-1: 5 Rossi Garline

– Han har hållit en jämn och bra nivå i stort sett hela året och formen ska vara som den varit på slutet. Spåret är okej och likaså distansen. Planen är att köra barfota runt om och han är nog den hetare av mina två inom V86-spelet, säger Flemming Jensen.

V86-7: 6 Duchesse W.F.

– Hon är bra och insatsen senast var ungefär vad jag hade förväntat mig. Jag visste ju att det var en spårtrappa och spåret får jag vara nöjd med. Hon gick ett jobb under fredagen där hon kändes bra och hon ska kunna prestera på samma nivå som senast, det borde räcka en bit, säger Fredrik Persson.

TVÅ HETA ÄNDRINGAR

V86-2: 5 Corazon de B. har startat 15 gånger och alltid med med vanlig vagn. Nu är formen i zenit och det blir jänkarvagn för första gången!

V86-4: 4 Bottoms Up Broline ska troligen gå med rycktussar för första gången.