Spetsläge och perfekt distans för bästa spiken

EN TROLIG SPIK

V86-2: 5 Isa

Gynnas av att bara möta ston. Hästen är snabb ut och missar näppeligen ledningen. Femåringen trivs i tätpositionen och barfota fram och sprinterdistans är också plusfaktorer.

ETT ROLIGT DRAG

V86-8: 2 Digital Eye

Har bra chans att hitta till ledningen och han är gynnad av att slippa skorna på framhovarna. Björn Goop har vettig chans att få bestämma tempot en bit och jag tror att fyraåringen har bra vinstchans i comebacken.

TVÅ RELEVANTA INTERVJUER

V86-1: Moncler Bo

– Var jättebra i dödens näst senast och gången efter tror jag att både Moncler Bo och kusken var för laddade. Han är pigg och glad. Han är inget träningslejon men han blir en helt annan häst i tävling, säger Sybille Tinter.

V86-4: 10 Hemisphere

– Hästen känns bra inför årsdebuten och har gått ett 1.18-jobb full väg med fullt i linorna. Jag skulle tro att formen är 70-procentig, men ingen är att försöka ha honom i full form till Kungapokalen om en månad. Jag är också nöjd med bakspår då det handlar om comeback. Jag har en bra häst och ser gärna att han får gå i mål med full spänst över mål, säger Fredrik Linder.

TVÅ HETA ÄNDRINGAR

V86-2: 10 Arquana As gör intressant debut hos Timo Nurmos och ska tävla barfota runt om och med jänkarvagn.

V86-8: 9 Gone With The Wine har höjt sig efter kastration och ska gå med jänkarvagn för första gången.

■■■

