Sonens starka intervju: ”Fortfarande chockarat”

Det var på onsdagen som familjen meddelade att travikonen Olle Goop gått ur tiden.

När Olle Goop avslutade sin karriär 2018 var han Sveriges segerrikaste travkust genom tiderna – en titel hans son Björn senare lade beslag på.

Goop vann under karriären prestigefyllda lopp som Åby Stora Pris, Svenskt Travkriterium och Elitloppet – och har även utsetts till Travets Hedersambassadör samt valts in i den svenska travsportens Hall of Fame.

Björn Goop känslosam efter segern

I helgen har Björn Goop återvänt till tävlingsbanorna. På söndagen vann Goop på Årjängstravet med Frodo S och efter segern intervjuades kusken i vinnarcirkeln av den norska konferencier Even Elvenes.

Björn Goop hade svårt att kontrollera rösten när Elvenes beklagade sorgen efter hans far Olle Goops bortgång.

– Tack så mycket. Det kommer vara omöjligt att fylla det tomrummet, började Björn.

Han fortsatte, märkbart berörd och tårögd:

– Det är fortfarande chockartat att det skett. Han var en fantastisk människa och det är klart att saknaden är stor just nu. Men minnena är starka.