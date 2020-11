Sommarsuccén vinner igen – är en given spik

Vagabond Bi (V75-6) var en ganska vanlig häst fram till mitten av juli, men då exploderade han.

Sex starter sedan dess med Ulf Ohlsson i sulkyn givit fyra segrar, en femteplats i Sundsvall Open och 735 000 i prispengar.

Jag gillade inte att han rusade i ledningen senast. Men från ett perfekt utgångsläge har säkre piloten Ulf Ohlsson alternativ. Och han och Vagabond Bi löser den här uppgiften.

Per Nordströms framgångar med unghästar?

Per har fått tre bitar på plats – en bra träningsanläggning, ett bra koncept och bra hästar att jobba med.

Den tredje biten?

Med de framgångar Per har kommer han få bättre och bättre hästar att jobba med.

■ ■ ■

Stoeliten (V75-3) är en verklig godbit med tre vinnare av Stochampionatet bakom bilen.

Jag står över ”monte”-Galactica men både Mellby Free och Activated är givna på mina lappar. Det är också Hevin Boko.

För vem törs lämna en formstark Nurmos-häst utanför kupongen.

Tessy d’Ete får också ett streck. Hon vann ett långlopp på Vincennes som fyraåring och så sent som i maj i år segrade hon på Bjerke över tre varv.

■ ■ ■

ATG har kommit med en glad överraskning. Reducerade system.

Vinnarna? De flesta spelarna som nu får ett effektivt verktyg i händerna.

Förlorarna? Joker-systemet. Som kommer att tappa en massa kunder.

Och givetvis också vi som redan spelar med reducerade system.

När de andra blir skickligare. Och utdelningarna lägre.

Och utan att vara tvärsäker. ATG.

För med lägre utdelningar kommer också omsättningen att sjunka.

■ ■ ■

När Zarenne Fas (V75-7) startade senast såg det ut som om han hoppat in i loppet 300 meter från mål. När han fullkomligen flög ifrån de andra.

Lika bra den här gången? Då finns det bara en förlustrisk. Fast invändigt.

Men jag kan inte släppa Hachiko de Veluwe.

Han förlorade senast?

Jag tror att Jorma Kontio gjorde samma misstag som alla andra. Han underskattade From the Mine. Och satt upp farten för sent.

Jag var mycket nöjd med Per Nordströms uttalande i Travronden. Beträffande jänkarvagnar.

– Det där är bara ett j-vl- svammel, vagnen gör inte mycket.

Det är ju alldeles utmärkt. Då finns det ingen anledning att använda de vråldyra vagnarna …

Vi tipsnissar kan klaga hur mycket som helst. Men att ST skulle rätta till något ser jag – efter att ha gnällt i några decennier – som mer eller mindre osannolikt.

■ ■ ■

Ta Carat du Goutier (V75-4). Han var urusel i sin senaste start i Frankrike (finns på LeTrot).

Den skedde i juli och Carat du Goutier har inte varit ute sedan dess.

I USA hänvisas ofta hästar till kval om den galopperat i ett lopp. Eller om de inte startat på en månad.

Den stora fördelen med spel på trav? Det är ett skicklighetsspel.

Och då envisas tomtarna på ST med att låta oss gissa …

Min vinnare i det loppet. Och ett singelbud. Gazza B.R.

Skorna åker av på Love You-hästen och som jag ser det – Björn Goop spetsar och så var det loppet över.

■ ■ ■

Söndagen är härlig underhållning för oss travintresserade.

Men spela? Jag tror att jag passar. Och bara tittar.

För när det är fyra årgångslopp inom V75-ramen?

Stor risk att jag får slanta in till en femrättsjackpot.