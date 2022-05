Solvallas Elitloppsdrag: 63 meter lång bardisk

Det rullar in lastbilar, vepor och dryckesbackar.

– Inom en snar framtid kommer hela Solvalla att bli rosa, säger Malin Karlsson, evenemangschef på huvudstadsbanan.

I två år har de gått miste om publiken under Elitloppshelgen men nu är de tillbaka. Åren innan pandemin kunde de se ett tapp i antalet besökare, från att de 2017 haft drygt 60 000 på publikplats under helgen landade de på 41 000 under regntunga upplagan 2019.

Restaurangplatserna gick i vanlig ordning åt direkt när biljetterna släpptes inför Elitloppet, Karlsson berättar att de under helgen kommer att servera cirka 10 000 sittande matgäster.

Men nu genomförs ett lyft för att underhålla de som inte fått tag på restaurangplats.

– Vi har utvecklat mycket för att göra det mer varierande och mer tillgängligt för publiken som inte sitter på restaurangplatser utan för de som är ute och nära banan.

Här kommer det att serveras öl i det så kallade festivalområdet. Foto: Josefin Johansson/Expressen

Det första man ser när man kommer in genom Spångaentrén är festivalområdet. Här kommer det att rullas fram en storbildsskärm och serveras öl för den törstige besökaren.

– Det är här vi har våra största festprissar. Här nere är det festivalområde med en dubbelställd container där det kommer serveras öl på nedervåningen, och på övervåningen har man god sikt över området, säger Malin Karlsson och pekar mot ytterligare ett serveringsställe:

– Här i den runda kiosken har vi servering med öl och mat på ena sidan och på andra sidan kaféet.

Den klassiska runda kiosken erbjuder flera olika möjligheter. Foto: Josefin Johansson/Expressen

Nästa anhalt är säkerligen av intresse för den som är intresserad av att även äta lite gott.

Det stora tältet med utsikt över första sväng kommer att bjuda på bland annat asiatisk mat och har fått namnet ”World of food and beer”. Nedanför finns även läktarplatser.

– Här kommer det att finnas massvis med olika ölsorter som man kan testa på. Sen finns det smårätter med inspiration från Asien som ska passa ihop med ölen. Det är också ett nytt inslag som kommit.

Till höger om det stora tältet finns ytterligare ett område som Solvalla hoppas ska passa finsmakaren.

– Här framme har vi bubbel och rosé. Det kommer att finnas ett annorlunda utbud än i pubområdet. Här kommer det att finnas goda smörrebröd att äta till bubblet.

– Här ska man kunna gå och ta med sig lite mat, sen är det även liten platådel som man kan stå på. Det här är verkligen något som är nytt.

Områden för bubbel och rosé ligger intill e-läktaren. Foto: Josefin Johansson /Expressen ”World of food and beer” ligger ovanför de blåa stolsraderna. Foto: Josefin Johansson/ Expressen Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Intill bubbel och rosé-området ligger e-läktaren.

Malin Karlsson berättar att många prioriterar platsen över det mesta på arenan.

– Sen har vi anrika E-läktaren. Eftersom det har varit ganska lugnt här under två års tid så finns det ett stort behov av att gå på Elitloppet. Vi har folk som är inbjudna till restaurangplatser som säger att ”e-läktaren, det är där vi vill vara”. Det är häftigt.

Här finns även klassiska Pershing och Ströget på varsin sida för den som är hungrig.

Under E-läktaren ligger Solvalla travmuseum om man vill uppdatera sig i lite historia mellan loppen. Men sannolikt är det fler som kommer att besöka grannbyggnaden, A-huset, där det en gång i tiden erbjöds spel i luckorna ska det nu serveras dryck.

– Här inne ser det inte mycket ut för världen ännu. Men hela den här ytan som är 63 meter lång kommer att bli en bar. Det är Nordens längsta totobar, det skulle jag våga säga.

De här platserna är hett eftertraktade, berättar Malin Karlsson. Även när det regnar. Foto: Josefin Johansson / Expressen Här ska det bli en 63 meter lång bar. Foto: Josefin Johansson / Expressen Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Längst bort i sista sväng finns det två stora vita tält.

Men liksom restaurangerna Kongressen, Valla krog och Bistron är även de här områdena uppbokade.

– Längst bort är det ATG:s del och Don Fanucci Zets tält, det är tältet som vi döper efter tidigare års vinnare, och det är också ett tält där vi säljer biljetter till sittande matgäster. Det finns inte en enda biljett kvar för sittande publik just nu, det har varit slut ett tag. Det är också därför vi ökar serveringsutbudet och publika platser.

Just nu visar väderprognosen mer eller mindre regn under hela Elitloppshelgen på Solvalla, Malin Karlsson håller dock humöret uppe. Hon tror att hon delar inställningen med besökarna. Men visst kan det vara klokt att ta med sig olika typer av regnskydd.

– Vi har ju beställt Elitloppsväder, jag pratade med marknadschefen innan om att det måste ha blivit något tok i kommunikationen med vädergudarna. Vi hoppas att det förskjuts så att det åtminstone blir regnfritt, det vore fruktansvärt tråkigt om det ska regna nu efter tvåårs uppehåll. Samtidigt tror jag inte att lite regn bekommer våra gäster. Världens bästa publik längtar till Elitloppet.