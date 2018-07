Snurrig omgång med märkliga förklaringar

Det finns stallform och så finns det stallform. Stall Magnus Dahlén har på slutet visat upp en närmast osannolikt vass form. Och framgångarna fortsatte under lördagen. Minst sagt.

I V75-inledningen tog italienske Vischio Holz hand om taktpinnen efter ett par hundra meter. Carl Johan Jepson körde resolut. Sedan kändes det kassaskåpssäkert hela vägen och fyraåringen gled undan till en enkel seger – och slog också banrekord av bara farten.

***

Om Carl Johan Jepson gjorde många spelare glada genom att vinna med favoriten i V75-1, så ”drog han ner byxorna” på de flesta i gulddivisionen.

Han superskrällde nämligen med en av de allra minst spelade hästarna i hela omgången! Det var inga stora marginaler när Art On Line (0,34 procent av insatserna) hittade loss men när det väl löste sig så hade storfavoriten Day Or Night In, märkligt nog efter det låga tempot, inget att sätta emot. Onekligen en ruskigt svår vinnare att få med. Men vad är det man brukar säga. Trav är trav, bollen är rund… Allt går inte att räkna ut på förhand och tur är väl det?

Mikko Ahos Art On Line placerar sig därmed på plats sju över de största överraskningarna i V75-historien, enligt sifferexperten Jens Sjödén.

***

Dahlén nöjde sig dock inte med en triumf. Nej, av bara farten blev det även en stalldubbel i lärlingsloppet.

Julia Pellini körd av vasse Oskar J Andersson forcerades till ledningen mitt i loppet, efter att stallkamraten Foxy Brown överlåtit täten. Jag har inga direkta synpunkter på det upplägget eftersom vinnaren är en klart bättre häst och i det här fallet mer distansgynnad.

Därmed har stall Dahlén vunnit 13 lopp på de senaste 23 starterna.

Japp, ni läste rätt...

***

Så här i fotbollstider var det en hel del dribblande (höhö...) med skoinformationen.

Oväntade och oannonserade balanser, på en hel del hästar, anmäldes för att senare ändras tillbaka till det man på förhand trott och läst sig till. Snurrigt värre för V75-spelarna alltså och givetvis inte okej någonstans. Förklaringen desto mer udda och komisk.

Tydligen var det så att det var flugor som landade på displayen (!) där tränarna matade in skoinformationen. Och på så vis ändrade anmälningarna.

Snurrigt var ordet. I framtiden kanske någon person som står redo med en flugsmälla får lov att anställas…

***

Jerry Riordan tog som bekant hem Elitloppet tidigare i år. Under lördagen fyllde han på kolumnen inkörda pengar till stallet med lite drygt 700 000 kronor.

Han hade förhandsfavoriten Vamp Kronos och hon gjorde ingen besviken. Björn Goop tryckte stoet till spets och även om kusken blev lite orolig till slut så var det aldrig någon fara.

En olycka kommer sällan ensam. Ungefär samtidigt som Sverige åkte ut i VM konstaterades rökutveckling i Hästsportens Hus i Stockholm. Det medförde att samtliga datasystem låg nere en tid. Således drabbades vi av ett olyckligt stopp mitt i V75-tävlingarna.