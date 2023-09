Snart måste vi börja adressera problemet

Derbydrottningen

Utdömd på förhand men när det kom till kritan visade det sig att Joviality ändå hade fog för att ha tagit upp kampen med grabbarna i den öppna klassen. En prima styrning av Erik Adielsson och en uppvisning av sin sylvassa speed över upploppet belönas med fyra miljoner kronor och superstoet är nu det vinstrikaste stoet genom tiderna med sina nästan 23,6 miljoner. I och med segern passerade hon inte bara Ina Scot, utan även namn som Maharajah och Järvsöfaks i listan över insprungna pengar. Mäktigt.

Gänget där bakom…

Det var dock ett derby som lämnar en med fler frågor än svar. Joviality vann visserligen men fick också den perfekta resan. Barack Face gjorde ett starkt lopp men Adrian Kolgjini kunde till slut bara rädda ett andrapris då det såg ut att gå på nålar nästan hela vägen. Talangen finns där men måste nog mogna lite till innan han är redo för eliten? Love Keeper tog sin andra pallplats för året i ett klassiskt miljonlopp och det måste verkligen kännas som en seger – för Johan Untersteiner hade sagt till Stefan Persson innan loppet att köra för en sjätteplats! Denna trio får med marginal godkänt men där bakom är det svårt att hitta allt för mycket. Global Dubhe och Xanthis Harvey gick bra till slut från lite luriga lägen men kan ändå inte få mer än godkänt med tanke på placeringarna. Esposito fick en ”för bra” start och drog Svarte-Petter. Dancer Brodde felade dubbelt. Bike-problem? Och försöksvinnarna Coquaholy, Monastery Boko och Greensboro Zet gjorde alla väldigt släta figurer.

Nästa steg

För några av fyraåringarna är nästa uppgift att försöka kvala in till UET Grand Prix, Europaderbyt. 150 hästar kvarstår efter sista insatsen och där ibland finns både Joviality och Barack Face. Även Dancer Brodde är med, men där hade man inte betalat alla tidigare insatser och fick köpa in sig i efterhand för 20 000 euro. Man hade nog hoppats få tillbaka en del av den summan i derbyfinalen, men nu är istället pressen hög inför Europaderbyt… som tur är för de svenska hoppen så är inte den franske kanonen Joshua Tree anmäld. Bazires fyraåring tog en ny seger i helgen och den här Bold Eagle-sonen tillhör redan favoriterna inför nästa års Prix d’Amerique. Derbyt i all ära, men den som vill ha riktigt travgodis surfar in på Letrot.com och kollar lite Joshua Tree!

Frankrike-fantomen

Lite under radarn börjar vi kanske få en ny svensk faktor nere i Frankrike. Markus B Svedberg har skickat ner ett gäng hästar och kan just nu stoltsera med fem raka tränarsegrar nere i trikolorens land. Senast i söndags vann V75-kändisen Certainly lopp i Nort-sur-Erdre. Men även Kimi di Quattro och Loaded Maria har bidragit till segerraden och totalt har stallet en segerprocent på 50 och vid nio av de tio senaste starterna har man varit på pallen!

Hästflytten

I veckan kom också nyheten att Kentucky River flyttas från Per Nordström till Daniel Redén. Tar man ett ägarperspektiv är det ju inget konstigt; Redén har varit Sveriges bästa tränare de senaste åren och har förbättrat hästar som redan visat toppnivå hos andra stortränare. Han gör även en Frankrike-satsning i vinter där Kentucky River kommer ingå.

Men det går inte att blunda för att topphästarna mer och mer koncentreras till en handfull tränare. Redén har 24 miljonärer på träningslistan och skulle utan problem kunna fylla ett Elitloppsförsök med god kvalitet. Vill man sedan inte matcha sina toppar mot varandra kommer detta i längden att leda till tunnare lopp för den högsta klassen. I varje enskilt fall gör såklart ägarna rätt i att göra som de vill, men i det stora hela är det här ett problem vi snart måste börja adressera för att travsporten ska fortsätta ha någon slags bredd även i toppen.