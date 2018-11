SM-vinnaren storfavorit på V86: ”Måste klaffa”

På onsdag är utropstecknet från Monté-SM på Åby tillbaka igen med Jenni H Åsberg i sadeln.

Per Lennartsson tränar den åttaårige fuxhingsten som började visa en viss mättnad när han hade tjänat runt två miljoner under karriären och fick stångas med hästarna i gulddivisionen hela tiden.

Under sadel blev Order To Fly som en hel ny häst. Efter tre starter i monté sedan i juli är han obesegrad tillsammans med Jenni H Åsberg.

Största triumfen kom i Monté-SM på Åby för några veckor sedan. Jenni H Åsberg satt länge sist i det lilla SM-fältet och började inte rida aktivt förrän i den sista kurvan.

Order To Fly växlade fältet i ett huj och speedade enkelt till sig guldet.

– Han spurtade något så fruktansvärt. Egentligen ska det ju inte gå när de hade ridit så sakta där framme och allting. Men han hade en riktig toppendag och han redde upp det ändå, säger Åsberg, travtränaren i Bollnäs som Per Lennartsson brukar använda sig av när det drar ihop sig till montéstarter.

Hästar över hela banan...

Solvalla delar V86-omgången med Bergsåker på onsdag och en jackpot på 14 miljoner kronor lockar till lite extra spel.

V86-3 går i Sundsvall och loppet är Novembermontén, där Order To Fly ställs längst bak med 40 meters tillägg. Det är 15 deltagare i medeldistansloppet, ”hästar över hela banan” och många att runda för förhandsfavoriten.

Jenni H Åsberg får rida för position den här gången. Senast i SM gick det bra att sitta sist i ett litet fält från samma start och ändå vinna, inte nu.

- Ha-ha! Det var nog många som svor åt mig där när jag låg där bakom senast och det var fantastiskt kul att vi fick skära mållinjen först ändå, lite mot alla odds. Att det räckte ända till seger var ju hästens förtjänst.

Red på chans i SM

Order To Fly hittade inte rytmen bakom bilen i SM och när hästen tappade från start fann jockeyn på ryggen det för gott att rida lite på chans.

- Ja, det blev ju lite fel där. Han tog ett litet felsteg i starten och vi tappade mycket position. Vi hamnade sist…och att då börja gå för tidigt framåt – nej, jag är ingen sån ryttare. Det brukar för det mesta lösa sig i monté. Nu använde jag första varvet till att ligga på innerspår. Det går liksom inte bara att bomba fram i varje lopp, säger hon.

Du har sagt att du vill rida lopp i monténs hemland Frankrike. Kan det bli med den här?

- Jag vet att Per har funderat lite på det och det är klart att det är min dröm att få prova att rida ett lopp. Sedan om det blir på den hästen vet man ju aldrig. Stall Lennartsson har hittat ett upplägg som passar jättebra för honom i Sverige och jag vet faktiskt inte hur de kommer att göra, det får de klura lite på. Han börjar ju bli lite till åren så det är inte bara att åka ner till Frankrike och starta liksom. Det viktigaste är att han mår bra och trivs och allting och det gör han ju. Order To Fly har gjort det så himla bra och han duger ju så fint i montéloppen här hemma.

Du tog nyligen din hundrade seger inom montén. Har du ridit någon bättre häst?

- Nä, han slår ju allting. Bara att få rida en sådan här häst är någonting som alla vi som håller på med monté drömmer om. Så det är klart att jag väldigt tacksam att jag får.

När kände du att han var något utöver det vanliga?

- Det var när jag åkte ut och värmde honom i Eskilstuna inför hans montédebut i juli. Redan när jag kom ut på banan kände jag att han hade det lilla extra och att det där skulle bli kalasbra. Och det blev det ju verkligen! Det jag känner när jag rider är att Order To Fly tycker att det verkligen är kul. Linda Nyman (Per Lennartssons sambo) som sköter honom säger också att det handlar om en helt annan häst nu, att han fått ett sådant självförtroende under sadel och det är klart att det är ju lite enklare i montén fortfarande, säger Jenni H Åsberg.

Vad säger du om chansen att vinna Novembermontén på onsdag?

- Jag tycker att jag har den absolut bästa hästen i fältet, så är det. Men det är mycket hästar framför och det ska klaffa under vägen också. Det är inte alldeles enkelt att gå ut från 40 meters tillägg liksom. Men jag åker så klart ut med en alldeles speciell känsla. Värsta hotet som jag ser det är 10 Donners Am som står 20 meter före. Jag har ju ridit Donners Am i två lopp och vunnit med honom och han har gått fantastiskt bra.

Av Mikael Wikner/Kanal 75