SM-tvåan tas på största allvar här

V75-1

3 Rackham är en hemmahäst som gjort flera toppinsatser på sistone och är formen bibehållen ska han vara ett hett vinstbud. 9 Emoji är minst lika bra men bakspår på kort distans? 1 Adde S.H. och 5 Bordeaux S. är två formstarka utmanare.

V75-2

3 Kilmister Boko var jättebra då han vann på 1.12,2 över distansen för tre starter sedan. Förstärks med Erik Adielsson i sulkyn och känns högaktuell. 6 Grappa Boy har radat upp segrar men är ute på annan distans nu. 9 The Eagle tillhör de bättre.

V75-3

Det här loppet håller hög klass. 2 Four Guys Dream kommer från ett formstall och han står på tur för en framgång i ett större lopp. Trion 4 Global Beware, 5 Billi Time och 6 Red Mile Brodde kommer alla med fin form och dessa ska räknas tidigt.

V75-4

Danske 4 I Want It All går från klarhet till klarhet och ställer inte startmetoden till det för henne kan hon bli svårslagen. 3 Imperials Juliette var riktigt duktig senast och har prima form. 6 Palmyra kommer med en fin formrad och ska passas noga.

V75-5

5 Bugatti Miles och 8 Parker har visat bra V75-klass tidigare och 2 640 meter är inga bekymmer för någon av dem. Tidiga bud med all rätt, men det kan vara ett skrällopp. Outsidern 6 Incredible Wine är lite bättre än vad resultatraden ger sken av.

V75-6

Ett stayerlopp där jag vurmar för två hästar från dubbla tillägg. 11 Digital Dominance ska kunna runda samtliga om formen är den rätta. Han har visat hårdhet och styrka. Flemming Jensen 14 Andre Ward var jättebra senast vid seger i ett långlopp.

V75-7

2 Extreme var toppfin vid segern näst senast då han besegrade hästar som Aetos Kronos och Don Fanucci Zet. Verkar ha samma form och från ett perfekt läge känns han given. 7 Upstate Face var bra som tvåa i SM senast och skall tas på stort allvar.