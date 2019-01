Slog bra hästar senast – kan absolut vinna igen

V75-1

Trots läget långt ute på vingen är det svårt att inte tro på 7 Illuminati som höjt sig markant de senaste månaderna och som tål att göra grovjobb Spik?. 9 Minnestads Ecuador är i fint slag och kommer att vinna inom kort.

V75-2

3 Majestic Wine vann på en fin tid senast över distansen och Henriette Larsen körde även den gången. Läget är bra och det kan bli seger igen. 11 Victory Topline har fallit som favorit 2 gånger i rad. Ändå inte helt golvad.

V75-3

1 Jairo slog bra hästar i Gulddivisionen senast och blir inte läget en fälla kan han absolut vinna igen. 6 Västerboonthenews brukar gå bra den här årstiden och är snabb ut. 2 Archangel Am kan man se upp med denna gång.

V75-4

Öppet stolopp. På startvolten känns 3 My Liberty het med tanke på läget och att hon visat form. 12 Ritz Guiness har stort kunnande och fäller många på en bra dag. 10 Marjons Ivory har tänt till i sin nya regi.

V75-5

Tre hästar med bra lägen sticker ut vid första anblicken. 1 Vis Dell'Olmo har ett kanonspår och lär få en spårsnål resa. 5 Kaiser Håleryd har lyft sig ett snäpp och radat segrar. Inte heller 4 Quattro Töll kan man räkna bort.

V75-6

8 The Real Star börjar från ett bekymmersamt innerspår på tillägg men löser det sig är jag övertygad om han att kan vinna detta. 13 Just Wait and See och 14 Othala är starka motbud trots att de har ännu sämre lägen.

V75-7

1 Global Trust kan vinna loppet om han håller upp ledningen, men blir han av med den är han sårbar. 5 Uppohoppa kom inte in i matchen senast men kan slå till nu i stället. 6 Master Crowe kan man aldrig räkna bort. Öppet!