Skrällbudet kan överraska om resan är rätt – kul idé

Donners Am fällde favoriten Order to Fly (där man slog på skor sent) i montéloppet förra veckan och utdelningen landade på lite över 30 000 kr.

Nu är det Jägersro och Solvalla som tävlar och jag hittar bästa spiken i V86-8. Stall Goops He’s Marvelous är van tuffare motsånd. Trots ett bakspår är jag helt inne på att han vinner.