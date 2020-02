”Skönt att han även kan vinna den tuffa vägen”

Sex system fixade åtta rätt denna V86-omgång som avgjordes på Åby och Solvalla och belöningen blev 1 070 385 kronor. Sju rätt gav 3 102 kronor och sex rätt 169 kronor.

Kvällens två stora överraskningar kom båda på Solvalla.

Amazingsurpriseno galopperade i första kurvan i rygg på ledaren och tappade position. Hittade sedan ut från femte invändigt till femte utvändigt 500 meter från mål och sedan avgjorde det 36-oddsaren via en mäktig slutrökare från 400 kvar och segergreppet var kopplat redan 100 meter från mål. Rikard N Skoglund satt i segersulkyn och tränar gör Anna-Karin Rundqvist.

Nästa överraskning kom i V86-6 där 26-oddsaren She Is Cecilia avgjorde efter en sen lucka från femte invändigt och en sylvass spurt i händerna på Mattias Djuse. Toumas Pakkanen tränar.

Bekväm spetsseger

V86-omgången inleddes med en mycket bekväm spetsseger för formstallet Conrad Lugauer. Marc Elias var ensam på startvolten med Restless Heart och när det fyraåriga stoet höll sig i rätt gångart blev det en enkel väg till första årssegern.

I V86-2 serverade Erik Adielsson Give Me Ten ett mycket fint lopp och Klaus Kerns sjuåring avgjorde lekande lätt över upploppet. Från start hittade Erik Adielsson rygg på ledande favoriten My Dream Art och när han kastade in handduken redan 650 kvar mot Global Thunder gled Adielsson påpassligt ut i andraspår och sedan avgjorde Give Me Ten enkel utvändigt om ledaren.

– Jag visste han var bättre med jänkarvagn och dessutom passade banan min häst bättre i dag, kommenterade tränaren Klaus Kern.

I V86-3 imponerade Utah Broline som efter fem pallplatser på sju starter nu fick sin första fullträff. Peter Untersteiner attackerade från andra utvändigt 650 kvar och 100 meter från mål kopplade den fyraårige hingsten segergreppet och såg läcker ut över mål. Favoriten Maestro Crown, som inledde karriären med fem raka segrar, klarade inte startmomentet och galopperade precis som i senaste starten i december.

Avgjorde på styrka

Favoriten Stoletheshow imponerade stort i V86-5 där han avgjorde på styrka utvändigt om ledaren Poet Broline. I segersulkyn satt Christoffer Eriksson och tränar gör Marcus Lindgren.

– Underbart. Härligt. En fin häst. Skönt att han får visa att han kan vinna den tuffa vägen också, sa Marcus Lindgren.

Key West Snapper hade ett svårt utgångsläge och avgjorde den tunga vägen utvändigt om ledaren i V86-7 tillsammans med Carl Johan Jepson.

– Han kändes så bra i värmningen, han var mjuk som en katt i dag. Han brukar vara stel och kantig, det här var jäkligt kul, sa tränaren Lars Järpedal.

V86-omgången avslutades med en favoritseger genom Arnie Express som lyckades försvara innerspåret in i första svängen och sedan ledde han hela vägen tillsammans med Björn Goop. Tränar gör Pekka Korpi.

Lars-Ove Pettersson, Kanal 75