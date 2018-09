Skoglund sjukskriven – borta på obestämd tid

Patric Skoglund är en av Sveriges mest profilerade travkommentatorer.

Nu blir han borta från jobbet på TV4 på obestämd tid.

Natten mot onsdag fördes Skoglund till akuten efter att ha drabbats av en befarad hjärtinfarkt.

”Fick kraftiga bröstsmärtor”

Något han själv berättade om på Instagram och senare också i ett sms till SportExpressen:

”Jag fick kraftiga bröstsmärtor. Vid två omgångar hemma och när ambulanspersonalen undersökt mig hemma var jag tvungen att följa med in till lasarettet. Väntar på alla möjliga provsvar men man befarar en infarkt. Det är jobbigt när man börjat förstå vad kroppen gått igenom”, skrev Skoglund under onsdagen.

”Hoppas det går så fort som möjligt”

För Trav365 berättar Skoglund att det fortfarande inte går att utesluta att det rörde sig om en hjärtinfarkt, och att han nu sjukskriver sig på obestämd tid.

– Ja, tyvärr. Läkaren sa till mig igår att jag absolut inte fick gå till jobbet idag och sjukskrev mig direkt efter att samtliga provsvar kommit. Jag har ingen aning om hur lång tid det det kan ta. Jag hoppas att det går så fort som möjligt, men det är väl just det som är ett av mina problem. Att man vill in i selen direkt, det jag borde, och blivit beordrad att göra, är att varva ner kroppen, ta promenader och ha tid för reflektion och familj. Och det är det enda jag siktar på just nu, säger han till sajten.