Skandaltränaren hade makalös tur

Enorm tur för skandaltränaren

De tre första Prix d’Amerique-hästarna blev klara i söndags. Starke femåringen Hip Hop Hafour vann Prix de Bretagne och får såklart en biljett. Även fyraårige Italiano Vero var bland de tre första och knep en biljett till sista helgen i januari. Måltvåa var Hussard du Landret, men eftersom han störde Flamme du Goutier på upploppet blev han nedflyttad till placeringen bakom årets Pd’A-trea. Den nedflyttningen gjorde att Ampia Mede SM, som ledde in på upploppet men var trött och tappade rejält med fart till slut och var fyra över mållinjen, istället blev uppflyttad till tredjeplatsen och fick den sista biljetten. Ampia Mede SM snackades upp som en av förhandsfavoriterna till Pd’A i år, men misslyckades då att kvala in till loppet. Nu halkade Fabrice Solouys sexåriga sto över en biljett direkt och får i januari alltså chansen i världens tuffaste travlopp.

V75-fest över hela landet

Jägersro ordnade V75 med svensk Uppfödningslöpning. Fritt inträde och många aktiviteter kring banan ledde till nästan 3000 åskådare. På Gävletravet hade man erbjudanden på käk och V75 på storbildsskärmen inför banans V65-tävlingar på kvällen. Det ledde till fullsatt i restaurangen. Och hela vägen uppe i Boden anordnade man ”Travfest” med V75, quiz och livemusik. Det händer saker i trav- och evenemangssverige. Ohyggligt kul att se!

Hoppas på snabba svar

Mer Frankrike. Årets Prix d’Amerique-tvåa Galius tillhörde favoriterna både till Prix de Bretagne i söndags och Pd’A i januari. Tyvärr gick den talangfulle sexåringen bort natten mot söndagen. ”Någon form av förgiftning” är orsaken man kommunicerat. Direkt sprakar så klart snacket i gång i forum och mikrobloggar. Nu hoppas vi bara provsvaren och den exakta dödsorsaken kan fastställas snabbt så vi kan stryka alla tråkiga spekulationer.

Snökaosens tid

Måndagens lunchtävlingar i Halmstad genomförs i riktigt snöoväder. Inför kvällens V64-tävlingar på Mantorp är det (i skrivande stund) 15 strukna, och fler lär det bli. Självklart är det helt rätt av tränare att stryka om man inte kan ta sig till banan på ett säkert sätt. Och banorna styr ju inte över vädret. Men det belyser hur viktigt det är att det finns lopp i närområdet för alla hästar, så man kan minimera resandet framför allt under vintern. Kan man tävla i närområdet vinner miljön via mindre resande, tävlingarna och spelet via färre strykningar och ägarna via mindre resekostnader.

Sista barfotadansen

På tal om snökaos och att vi närmar oss december. Helgens V75-finaler är sista rikstotoloppen där barfotakörning är okej på ett bra tag. Men Solvalla kör tävlingar både på onsdag och fredag innan V75-cirkusen slår ner tältet på nationalbanan på lördagen. Så det kan nog vara värt att hålla i kupongen lite och kolla dagsformen hos banan innan man lämnar in sin V75-lapp. För den här årstiden är barfotadansandet inget givet plus…