Ska domarkåren eller regelboken bytas ut?

Open stretch på Axevalla?

Lopp 9 på Axevalla i tisdags. Ledande Ignite Dynamite är innanför fem-sex pinnar genom sista sväng. I stället för att korrigera hästen så viker den nedåt, så pass att hela ekipaget är nere på säkerhetsspåret. I säkert 20 meter är häst, kusk och hela vagnen innanför pinnarna och kör på sitt eget nyskapade open stretch-spår. Solklar diskning kan man tycka? Men nej 900 kronor i böter blev domen, och tredjepriset (värt 5 500 kronor) fick man behålla. Så nu är frågan: är domarkåren eller regelboken som måste bytas ut? För något måste göras.

Tävlingsschemat spikat

Nu är det klart hur nästa års tävlingsdagar kommer se ut. Att det blir färre tävlingsdagar totalt kändes som ett måste, med tanke på hur glest anmält det är i många lopp i dag. Men den stora guldstjärnan sätter jag på att man plockar bort hela 26 dagar från Solvalla, då främst fredagsluncher. Det gör att man kan höja prispengarna i övriga lopp på banan och verkligen profilera Solvalla som vår nationalarena. Det ska vara något extra när man vinner på Valla!

Ledsam V86:a

På tal om glest… på onsdag avgörs V86 på just Solvalla och Jägersro. I snitt är det 10,75 hästar per lopp. Ingen av banorna lyckades fylla ett lopp med maximala 15 hästar. Loppen utanför V86 på Jägersro snittar 9,5 hästar per lopp medans Solvallas övriga lopp snittar 9,33. 876 tävlingsdagar i år blir 831 nästa år. Kanske skulle man klippt ännu lite fler?

Ecurie D. tillbaka i vinnarspåret

Efter att ha stannat i spets i ”VM-loppet” var Ecurie D. nu tillbaka som en vinnare när han vann Breeders’ Crown-finalen för äldre hästar på Woodbine Mohawk Park i Kanada. Det blev en enkelt spets och slut-seger för stjärnan på 1.09,1/1609a. Vågar man drömma om sista helgen i maj…? Åke Svanstedt tog för övrigt trippla Breeders’ Crown-segrar i Kananda, då Jiggy Jog vann de treåriga stonas uppgörelse och Special Way var bäst bland de tvååriga stona. Vilken succéhelg!

Fokus Frankrike

Torsdag den 3:e november öppnar det Franska vintermeetinget. Under de kommande fem månaderna kommer Vincennes anordna 90 tävlingsdagar och totalt 745 lopp. I snitt kommer den samlade prissumman i varje lopp vara närmare 600 000 svenska kronor. Som jämförelse kan sägas att Gulddivisionen på svenska V75 i lördags betalade ut 339 000 kr i samlad prissumma. Så det är bara säga lycka till. För nu blir det åka av på kolstybben!