Sju procent är ett fynd – jag spikar på lördag

Castor Star (V75-7) och L.A. Boko kvalade bägge in till Derbyt i fjol.

I finalen var de sparvar i tranedansen. Och oplacerade.

Men de har gått vidare och är nu huvudkonkurrenter i Silver i Rättvik.

Men varför bara ett streck?

Därför att Castor the Star flyger till spets. Och då blir det för L.A. Boko samma trista visa som förra veckan – positionstorsk.

Zeudi AMG i lördags?

Jag minns Commander Crowe som enorm när han vann Åbergs 2012.

Men när jag gick in på Youtube och tittade på det loppet?

Det var ingenting. Jämfört med vad det italienska stoet presterade i lördags.

Per Lennartsson har åkt till USA och Hambletonian och Victor Rosleff kör Corazon de B. (V75-1).

– Glöm senaste starten. Han blev för hetsig och tröttnade, säger Per.

– Corazon de B. har en spännande uppgift. Svår att vända med men om starten lyckas är det bara att ösa på.

– I ledningen växer han betydligt.

Med 7 % av insatserna är Corazon de B. ett fynd och jag provar med ett singelstreck.

Hambletonian är en öppen historia med halvdussinet som kan vinna med ”racing luck”. Efter kvalen har jag lite känsla för Osceola.

– Click Bait (V75-3) blir svårslagen om han slipper en kladdig bana, säger Stefan Melander.

Det tror jag också. Click Bait spetsar och springer 1.09,5. Och vem ska då ta ner honom?

Men...

Sorry Tarzan.

Vädernissarna lovar regn i Rättvik i morgon eftermiddag. Så det blir väl som vanligt. Firman Redén/Kihlström. Den här gången med Mister Hercules.

Look on the bright side. Säger optimisterna.

Och jag gläds åt att omsättningen på hästar i Danmark ökade i juli. Med 17,7 % per lopp.

Skiktat. Skriver vi tipsnissar när det vimlar av chanslösa hästar i ett lopp.

Och skiktat blir det tyvärr allt oftare i V75-loppen.

Kallblodsloppet är ett typexempel. Där sex av de tretton hästarna har 3 % av insatserna eller mindre.

Ros Borken (V75-4) med säkre kallblodskusken Ulf Ohlsson håller ut Kinge Svarten men bägge streckas. Sprinteresset Ramstad Balder åker också med på lappen trots tillägg på kort.

På söndag körs kallblodens Guldtäcke på Dannero.

Som vanligt ett av årets klurigaste spellopp med femton hästar på fem volter.

Fem tillägg är tuffa papper men jag tror att Bäcklös Uriel och Bokli Rapp gör upp om segern.

I veckan kom domen mot galopptränaren Jason Servis i den stora dopinghärvan som uppdagades 2019 i USA.

Servis slapp med fyra års fängelse. Jorge ”the juiceman” Navarro fick fem år när han dömdes i fjol.

I Sverige?

En man som för några år sedan togs med händerna i syltburken. Fick 25 000 kronor i böter...

21 jackpotmiljoner gör att det är speltvång. Trots att omgången skriker noll kronor för fem rätt.

Bidragande till min tro på låg utdelning?

Stall Nurmos har rullat i gång på allvar. Och Decathlon (V75-2) och Southwind Boko (V75-4) är två svårstoppade favoriter.