Singelstrecka Disco? Inte på mina lappar

Det är långt till första söndagen i september. Men Derbysurret är redan i gång.

Strong Heartbeat (V75-6) är ett av det hetare namnen (25 gånger pengarna hos ATG). Det efter sex vinster på sju försök.

I morgon handlar det om final i näst lägsta klassen i V75. Och efter en gynnsam spårlottning?

Spets och slut. Eller om Betting Rebel envisas i ledningen? Vinst efter en lugn dödens.

■ ■ ■

Morgondagen på Solvalla är en fin present till alla travvänner – en solskensdag med det bästa svensk travsport har att erbjuda.

Inte bara de högklassiga finalerna.

Tävlingsdagen inleds med fyra härliga unghästlopp i Margareta-serien.

■ ■ ■

– Toppchans, säger Tarzan Melander om Disco Volante (V75-3) i tisdagens Expressen. Disco Volante har fyra segrar på raken i Gulddivisionen. Och jag kan förstå att Tarzan gillar honom.

Men så var det det här med distansen.

Disco Volante vann i V75 över 2 140a. I november 2017.

Men totalt i V75-loppen?

Bara den segern. På 17 försök över 2 140 meter eller längre.

Och på Solvalla. Ingen seger i de tio senaste starterna.

Disco Volante är i sitt livs form. Och får ett streck nu när Tarzan har så ruggig stallform.

Men singelstreck? Inte på mina lappar.

■ ■ ■

Redan 2016 kontaktade Jeff Gural på Meadowlands och den amerikanska Jockeyklubben en privat övervakningsfirma för att komma åt dopingeländet i USA.

Då började det hända saker och då lades troligen grunden för FBI:s arbete som resulterade i jätteavslöjandet för någon vecka sedan.

■ ■ ■

Spårlottningen har gjort Silver till en knepig historia.

När Martin de Bos (V75-5), Reverend Wine och Grainfield Aiden fått krångellägen.

Man at Work är klar streckfavorit i loppet sedan han äntligen lyckades ta en V75-seger i den senaste starten.

Men i ärlighetens namn. Det var inte mycket till V75-lopp. Och nu möter Man at Work riktigt vasst motstånd.

Mitt förstaval? Pastor Power. Som efter bakspår i fyra lopp i rad äntligen hamnat vettigt till.

■ ■ ■

Om Sverige har några planer på att sätta in en övervakningsfirma för att kolla upp misstänkta figurer?

Skulle inte tro det. Här gäller ”sticka huvudet i sanden”-taktik enligt känd strutsmodell.

■ ■ ■

Det lyser kring King of Everything (V75-2). Och med en helsyster som Moving On (7,2 miljoner intjänat) och en halvbror som King Sir Kir (3,1 miljoner) är det mycket som talar för att fyraåringen har dolda växlar.

Och nu när Maestro Crowe är struken?

Då lär Claes Svenssons stjärnskott få styra och ställa som han vill i ledningen.

■ ■ ■

Man kan vara kritisk mot parasitbolag som Betfair. Som bara tar spel rätt av utan att betala en krona till arrangörerna.

Men deras omsättning på de svenska loppen har vuxit kraftigt bara på en vecka.

Och kommer att fortsätta att växa.

Motgiftet?

Ett sänkt vinstavdrag på vinnare och plats. Så snabbt som möjligt.

■ ■ ■

Loppet för fyraåriga hingstar och valacker är en av många godbitar i morgon.

Jag är mycket spänd på Criterion. Eftersom jag spelat honom hos ATG till 65 gånger pengarna.

I Derbyt.