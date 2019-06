Segerstriden kommer stå mellan stjärnduon

V75-1:

Ett jämnt lopp i inledningen. 7 Leader Brodde har ett bättre läge än senast och kan vara lösningen. V75-härdade 4 Mr Clayton J.F. och 8 Kövras So Far är två tidiga motbud.

V75-2:

6 Walkie Talkie spurtade bra senast utan att hinna fram till en bra vinnare. Hon har formen på topp och är mitt förstaval i stoloppet. 9 Au Pair Girl har radat upp fina insatser på sistone.

V75-3:

7 Global Winner är under utveckling och noterade en 1.13-tid över medeldistans senast. Givet streck. 4 Yrwing och 6 Eskimo Brother är inte helt golvade liksom 9 Crazy First Love.

V75-4:

Det är lite av vinna eller försvinna då det gäller 11 Bellfaks. Om han sköter sig så kommer han förmodligen att vinna loppet. 6 U.R.Faxe har fått två lopp i kroppen efter vila och är snabb ut. Tidig.

V75-5:

Segervane 10 Knifetown Lover gjorde bort sig med galopp senast, men är egentligen inte så osäker och måste räknas. 9 Tale of Jacks vann från täten senast men klara av att anfalla bakifrån också. 6 Findus M. kan överraska.

V75-6:

Elitloppsdeltagarna 2 Milligan’s School och 4 Double Exposure drabbar samman i Jämtlands Stora Pris och segerstriden står förmodligen mellan dessa två. Lägger min röst på Double Exposure.

V75-7:

5 Sign Me Up Too kan få svårt att nå ledningen men är så pass rejäl att det kan gå vägen ändå. 1 Nobel Amok kan bättre än vad han visade senast och har läget. Pass upp för hemmahästen 2 Weekend Fun!