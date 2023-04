Satsade 96 kronor – vann 21 miljoner

Spets verkade vara melodin om man ville skrälla på V75 under söndagens omgång på Solvalla.

Lincoln Abe Boko, en 61-oddsare med Hans Crebas i sulkyn, tog sig nämligen dit i V75-2 – och kunde därifrån försvara sin ledning trots en vass avslutning av favoriten HC's Crazy Horse.

I det efterföljande loppet tog sig tvåprocentaren So Far Away Ås till samma position – och lyckades även han behålla ledningen hela vägen in i mål.

– Det är bara att köra till ledningen, köra fort och sedan kör man ännu snabbare sista 500, säger experten Micke Nybrink i V75 Direkt.

Ny skräll i V75-3

Om det var slut där? Icke. I V75-4 överlistade fyraprocentaren Guli Frodo favoritspelade Guli Fantom, som galopperade bort sig, och Alm Randers, som fick vika sig på upploppet.

– Tänk att sitta kvar på V75 nu, utbrister programledaren Per Skoglund i V75 Direkt.

Värdet efter fyra avdelningar? Över 1,2 miljoner kronor.

Supervinst till Norrland

Spets var det ja. Efter tre favoritsegrar i rad tog sig Milliondollarrhyme till just den positionen i V75-7 och vann som sjuprocentare.

Sju rätt gav i och med det 21 054 086 kronor.

– Det är häftigt, säger experten Sandra Mårtensson.

– Och då vann ändå tre favoriter, konstaterar expertkollegan Micke Nybrink.

Två av vinsterna gick till Finland och den tredje kupongen lämnades in av två kvinnor i Norrland, rapporterar ATG:s vinnarambassadör Hans G Lindskog.

Systemet var en Harry Boy för blott 96 kronor.