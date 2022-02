”Sånt lägger vi oss inte i”

Sven Melander ligger bakom flera klassiska tv och filmögonblick i och med bland annat Sällskapsresan och Nöjesmassakern. Men han har också ett stort travintresse sedan långt tillbaka ett starkt travintresse som han fortfarande bejakar.

Sedan 2017 är han med och äger varmblodsstoet Use Face som har hittat nya växlar hos Peter och Johan Untersteiner. Hon ståtar i skrivande stund med fyra raka segrar – och på lördag startar hon i V75-1 på Åbytravet.

– Hon startade i december och i ett lopp på Mantorp var det ett väldigt hårt underlag. Hon var lite mör i benen så då bestämde Peter att vi skulle ta det lite lugnt med henne och sikta på det här loppet. Enligt uppgifter är hon ordentligt i ordning inför loppet. Jag tror inte att pausen varit skadlig för henne. Sen är det klart att det är ett annat sällskap än vad hon är van att möta. Det är mycket hårdare. Hon kommer att ha en chans i alla fall.

Äger hästen med Mello-artisten

Use Face äger Sven Melander med vännen och artistkollegan Danne Stråhed.

Hur kommer det dig att ni köpte hästen?

– Danne skulle uppträda på ett arrangemang i Blekinge. Han var så uppeldad, han har aldrig ägt en travhäst men så känner han då en travtränare och då hade de bestämt sig. Samma kväll var det en auktion hos Ludde Kolgjini. Då hade de hittat Use Face. Danne var lite rädd att hon skulle bli för dyr, då sa jag det att om ni tycker om hästen mycket så kan jag gå in så blir vi tre om det. Det tyckte Danne var en bra idé. Nu blev hon inte så dyr.

Danne Stråheds vän var travtränare Lars I Nilsson och det var där hästen startade sin karriär. Det är väldigt trevligt att äga en travhäst tillsammans med en god vän, menar Sven Melander.

– Danne är en väldigt rolig och trevlig person som är lättsam att ha att göra med. Det fungerar alldeles utmärkt.

Untersteiner står för matchning

Numera är det bara Sven Melander och Danne Stråhed som äger Use Face, i somras flyttade hon till Untersteiners träningscamp i Halmstad.

– Vi flyttade hästen från Lars. Det stod lite stilla och då tyckte jag att vi kunde flytta henne till Peter. Vi är inte sådana som lägger oss i matchning. Allt sköts av Untersteiners, de är ju riktiga experter. Det är ett väldigt behagligt ägande.

Danne Stråhed fick nyligen svara på frågor om deras gemensamma travhäst i en intervju med Expressen inför han deltagande i Melodifestivalen.

– Han (Sven) är jätteglad och jag är jätteglad, skrattar Stråhed när han pratar om Use Face.

Efter beskedet: ”Jag mår okej”

Artisten gick vidare till semifinal i den svenska musiktävlingen och Sven Melander håller alla tummar för sin kompis.

– Jag är jätteglad för hans skull. Varje steg framåt är en liten seger. Danne var kanske lite överraskad själv, jag tycker att han är väl värd att gå vidare, det är en jättekul låt och han gör det för jävla bra. Man vet aldrig, the sky is the limit.

I november förra året meddelade Sven Melander via Facebook att han drabbats av cancer en andra gång, men han fortsätter att leva livet fullt ut.

Och travsporten är en av godbitarna han njuter av.

– Jag mår okej just nu. Jag sköter mig och följer travet aktivt och tycker att det är riktigt roligt. Det är ett väldigt glädjeämne att ha en häst som är duktig, det är en väldig tröst.