Säkrar E3-dubbeln efter galoppdrama

Efter den övertygande segern med Felix Orlando i E3-finalen för hingstar och valacker visste Per Nordström att han trots triumfen hade sin bästa chans kvar.

Islay Mist Sisu i E3-finalen för ston. Unghäststjärnan var favoritspelad av V75-spelarna, och tog sig också planenligt till spets i loppet.

Men den här gången behövde Per Nordström tur för att säkra dagens andra storloppsseger.

”Vi har varit på andra sidan också”

Strax innan mållinjen var nämligen Ain't Misbehavin och Örjan Kihlström på väg förbi, men galopperade kort innan målgång.

– Det är knappast så man tror att det är sant, säger Per Skoglund, programledare, i V75 Direkt.

– Det fixade sig. Det är en fördel att ha ledningen. Det här var ingen maxprestation, fyller experten Micke Nybrink i.

Emma Nordström, fru till Per Nordström, som jobbar i stallet – medgav att det var en del tur inblandad i segern.

– Jag känner med hästen som var på väg förbi vår häst. Jag vet hur det känns. När man har stolpe in så vet man inte vad man gör, men bollen går alltid in. Men vi har varit på andra sidan också, säger hon i TV4:s sändning.

”Klart att det är tråkigt”

Örjan Kihlström var samlad men besviken efter upploppsgaloppen.

– Hon bröt ut någon gång innan också. Det är sånt som kan hända. Det kändes som att det hade gått vägen. Det är klart att det är tråkigt men jag chansade och det höll inte riktigt.

Segern innebar att Per Nordström drog in närmare två miljoner kronor som tränare under lördagen då båda E3-segrarna var värda 975 000 kronor.

– Det är fullständig lycka. Vi har lärt oss och jobbat stenhårt för det här. Vi var slagna men hade stolpe in i stället för stolpe ut, säger tränaren själv i V75 Direkt.