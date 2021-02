Såg ut som att han ägde hela Solvalla

Timo Nurmos styrkefenomen trivs bäst utan skor och har tidigare gått bäst över längre distanser. Han vann över tre varv i travets elitserie, V75, för tre år sedan. Därefter har Antonio Trot gjort starka prestationer utan att få vinna.

Tempot i Gulddivisionen var passande och trots ett slutvarv i tredjespår blev det seger tillsammans med Claes Sjöström.

Trots skor på hovarna och att det ”bara” var medeldistans. Hans enorma fysik och fantastiska inställning är förstaklassig.

Årets första STL-finaler avgjordes på Solvalla samtidigt som fjolårets bästa insatser av travprofilerna och framför allt hästarna hyllades digitalt.

I dessa coronatider går det givetvis inte att arrangera en hästgala publikt.

De nominerade och vinnarna förtjänar lika starka och brakade ovationer som tidigare år.

■ ■ ■

På Solvalla bjöds det på dramatik och många av insatserna var svettiga.

Conrad Lugauer svarade för en perfekt insats bakom Night Brodde. När han såg att Zio Tom Jet kunde hålla upp ledningen valde han att ta positionen rygg på ledaren. ”Conni” körde på chans och luckan kom i grevens tid.

Strax före mål satte Night Brodde nosen före en urtapper Algot Zonett.

Tur?

Jo, det är lätt att bli fast invändigt.

Men om han stannar kvar i andraspår hade det Night Brodde fått femte par utvändigt och aldrig vunnit loppet.

Urtappre tvåan Algot Zonett tror jag får ett toppår.

Visst, han har hunnit bli åtta år.

Men det finns mycket hos fuxen som jag gillar.

Och jag tror att han, liksom Antonio Trot, kommer att skörda framgångar under säsongen.

■ ■ ■

En annan häst som blir spännande att följa är Jörgen Westholms Gardner Shaw.

Det small till sista halvvarvet i Bronsdivisionens final och fortsättning följer.

Johan Untersteiner har en extrem talangfylld häst i Demon Ima.

Den välstammade hästen – bror till Day Or Night In, som sprang in över fem miljoner kronor och till Elegant Ima (inledde med sju raka segrar som treåring) imponerade stort under fjolåret.

Efter en snabb start övertogs taktpinnen i första sväng. Efter ett lugnt förstavarv joggade han under 1.12 sista rundan och vann med sparade krafter.

Demon Ima tog femte raka triumfen och såg ut att äga Solvalla.

Det var sjunde segern i elfte försöket. Och får Demon Ima vara frisk kommer han att klättra i klasserna.

■ ■ ■

Det är mycket som inte är som vanligt på grund av coronahelvetet.

Travets två- och fyrbenta hjältar hyllades digitalt i år och det var många välförtjänta vinnare.

Stig H Johanssons stipendium gick Charlotte Andersson, som bland annat har hand om Robert Berghs stjärna Hail Mary, och Ann-Sofie Johansson (jobbar hos Håkan K Persson).

Hail Mary blev både årets fyraåring och årets häst.

Hästskötarna förtjänar ännu mer beröm och uppmärksamhet. Deras enorma slit, stora kärlek och omsorg har starkt bidragit till att travsporten i Sverige håller världsklass.

Rätt foder och träning är viktiga ingredienser för att lyckas.

Men allra viktigast är att ge kärlek.