”Så fort någon jävla clown säger det får jag en knäpp”

Entreprenören och proffstränaren Fredrik Fransson har många starka intressen och alla har en sak gemensamt. I varenda en av dem har han skapat affärsmöjligheter.

Han driver allt från lokaltidning, reklambyrå, cykelpark, hotell & restaurang till stuteri och träning av travhästar.

Och i travsportens värld har han – förutom verksamheten Monster Trav – gjort sig känd som en frisk fläkt som vill åstadkomma förändringar för att sporten ska nå sin fulla potential:

– En enda person skulle kunna förändra hela travsporten, det räcker med en person på rätt plats så kan de göra enorma saker för svensk travsport. Det gäller bara att någon kavlar upp ärmarna och säger att nu ska vi jobba hårdare.

Hästen som haft stor betydelse – Monster Monsun

Han är journalistsonen sedan tre generationer tillbaka och hade en utstakad väg efter avklarad gymnasielinje på medieprogrammet. Han har jobbat på de båda stora kvällstidningarna under kortare perioder med stora mästerskap men konstaterade att han inte var någon storstadsbo.

Det är i Hälsingland och Järvsö som Fredrik Fransson i stället har byggt upp sitt lilla imperium som i mångt och mycket nått hela världen.

– Familjen har haft travhästar i alla tider. Jag burit väldigt många hinkar med vatten på trav när jag var liten. Vi hade inte alls varit några topphästar, snarare tvärtom, men det var väldigt spännande. Vi hade alltid några föl och så några tävlingshästar ibland. Det har alltid funnits hästar, sen har mina föräldrar jobbat extremt mycket med andra saker. Det har verkligen varit på en hobbynivå fram till de senaste åren för mig, då har det spårat ur, säger han och skrattar.

”Spårat ur” är i positiv bemärkelse. Från att bara ha ett fåtal hästar i stallet så har Fredrik Fransson eller ”Frasse” som han kallas satsat allt mer på sin verksamhet.

Och det finns en speciell häst som gjort att han vågat.

Han heter Monster Monsun och tillsammans med honom fick Fredrik Fransson vinna på V75 – då som uppfödare, ägare, tränare och kusk.

– Jag har honom allt att tacka. Han är också anledning till att jag har ett stuteri i dag. Jag hade tänkt att han skulle bli avelshingst men han blev inte godkänd, han fick nobben av avelsvärderingen. Då tänkte jag att nu jävlar ska ni få se. Det har varit en sporre så klart. Då fick jag fixa fram en annan hingst och fann Bro Viking.

”Skrattar bäst som skrattar sist”

På den vägen är det och sedan dess har verksamheten växt i alla möjliga håll och kanter. Träningslistan har numera 20-talet hästar, proffslicensen är utkvitterad och stuteriet växer så det knakar.

Från 30 bokade ston första året till 170 i fjol och 200 ston hittills i år.

– Det började i liten skala. Vi hade i princip en gräsmatta att ha några ston på. Sen har det växt och nu har vi egentligen hästar på tre olika gårdar och vi har sju avelshingstar. Kallblodsbranschen omfattar drygt 600 ston och 200 av dem är bokade hos oss redan nu.

Personalstyrkan beror på vilken säsong som stuteriet befinner sig i men Fredrik arbetar hårt i verksamheten tillsammans med sin fru Michaela som också är seminassistent.

– Vi har helt siktat in oss på kallblodssporten och ifjol var vi de som hade flest kallblodston på plats för betäckning.

Men i början var det få som trodde på hans hästsatsning berättar Fredrik. Tvivlet är dock något han vant sig vid från tidigare uppstartar av andra affärsverksamheter.

– Jag har haft några kompisar som har skrattat gott lite tidigare åt det här med ”hästeriet”. Men skrattar bäst som skrattar sist då.

Försöker stötta norska travsporten

– Det gäller varenda grej som jag tagit mig för. Folk har alltid sagt samma sak. Det har varit exakt samma reaktion varje gång jag sagt att jag ska starta ett företag – ”det går inte”, säger de. Så fort någon jävla clown säger att det inte går så får jag en knäpp och så säger att jag att det visst går.

Han tar upp Järvsö Bergcykel Park som ett exempel.

– Den har varit en succé här. De slog vad om whiskeyflaskor och tusentals kronor om när det skulle gå i konkurs. Nu är det en av de mest framgångsrika turistgrejerna.

Fredrik Franssons stuteri har ni blivit EU-godkänt, ytterligare en framgång för avelsstationen i Järvsö.

– Det är jättestort för oss. Det är inte så många kallblodsstuterier i Sverige som kan skicka på det sättet. Det är en väldigt stor fördel för oss konkurrensmässigt. Då kan vi även få de bästa hingstarna i Norge att komma hit eftersom att vi kan skicka sperma.

En viktig kugge för kallblodsbranschen är den norska travsporten. Sporten som redan hade det tufft går nu nästintill på knäna då utbrottet av coronaviruset tvingat allt att stänga ned. Fransson försöker göra sitt för att stötta grannlandet.

– Vi har precis köpt åtta ston från Norge för att se till att de blir betäckta. Jag och min fru Michaela satsar stenhårt nu. Det är tuffa tider men det skiter vi i.

”Kör runt med en gammal Skoda...”

Men även när det inte är tuffa tider så menar Fredrik Fransson att det är viktigt att se till det stora hela och att samarbeta. Som många andra vill han få flera att upptäcka travsporten och han tror på att äga häst tillsammans, få folk att knyta kontakter – och i sin tur skapa möten för nya affärer.

– Det blir affärer mellan delägare också och det är jätteskoj. Vi alla möts på en gemensam plats, det är folk som driver mindre och större företag och alla är på samma nivå. Det är jätteroligt. Många blir riktiga kompisar.

Det är bara en av anledningarna till att han menar att travsporten har enorm potential och ”Frasse” gillar att utrycka sina åsikter. Inte minst som krönikör i facktidningen Sulkysport.

– Jag har varit på Svenskt Travsport i flera år nu och sagt att de har en Ferrari men de kör runt som om det vore en gammal Skoda. Jag tycker att svensk travsport är helt magiska med alla aktiva men förbundet måste komma ihåg vilka som är svensk travsport. Det är där det finns en enorm potential men det får de höra hela tiden från mig, säger han glatt och tillägger:

– Vi är inte alltid överens om hur snabbt saker och ting ska ske men jag har jättebra kontakter på Svensk Travsport. Vi är kompisar men vi är inte alltid överens.

”Det är bullshit rent ut sagt”

En sak de inte är överens om är att proffstränarna är de enda som får utnyttja det så kallade TDS-systemet, tränardebiteringssystemet, som sköter faktureringen.

– Det skulle underlätta för hela sporten om fler fick nyttja det systemet. Nu vet jag inte hur det ser ut för jag håller inte på med svarta pengar, men jag kan tänka mig att en och annan lärling eller amatör får betalt via Swish. Jag vet inte hur det är, men jag skulle tänka mig att det är så.

Och tillgången till Svensk Travsports faktureringssystem är i mångt och mycket det enda som förändrats för Fredrik Fransson sedan han tog ut proffslicensen.

– Proffslicensen är egentligen ett litet skämt. Den är inte värd mycket i dagens läge eftersom att alla som går kursen blir proffstränare. Jag har länge sagt att det är jättemånga amatörer som egentligen är proffs och jobbar med det här på heltid, de har bara inte gått en kurs på några veckor. Det är bullshit rent ut sagt.

Travtävlandet i Sverige pågår fortfarande – men utan publik. I oroliga tider så är dock Fredrik Fransson minst orolig för sitt stuteri av alla verksamheter han driver.

– Just nu så känns avelsbiten som det säkra kortet. Inte ett enda avbokat sto på grund av det här. Det kommer nya inbokningar varenda i dag, här under förmiddagen har jag bokat in tre ston. Känslan är att man inte vill tappa ett helt år, coronaviruset kommer att blåsa över men det kommer att påverka ekonomin och företag i flera år framöver. Det gör det även nu. Jag tycker att Sverige gjort det helt grymt hittills, man inte stängt ner som i andra länder, jag är så jävla tacksam för det. Det är otroligt att Sverige vågar stå på sig.

Har ”Lill-Babs” att tacka

Järvsö är en plats där stora legender, både två och fyrbenta, har huserat och växt upp och Fredrik Fransson menar att platsen har satt sin prägel på honom och många andra.

– Historiens vingslag är starka i Järvsö. Det finns jättemånga duktiga tränare, kuskar och uppfödare i den här byn. Det är otroligt vilka framgångar som kommer från den här lilla byn.

Enligt ”Frasse” så har hela byn Barbro ”Lill-Babs” Svensson att tacka för det mesta.

– Hon nämnde Järvsö i varje radio och tv-sammanhang och tack vare att hon gjorde det varenda gång hon fick chansen så har varenda Järvsöbo växt upp med hur himla bra det är i Järvsö. Hon har präntat in i Järvsöbon att du är bra och du bor på ett fantasiskt ställe och du kan göra precis vad du vill. Det har gjort att jag från ung till gammal haft ett visst självförtroende och jag lovar att det är henne jag har att tacka, säger han och fortsätter:

– Som sagt, det krävs bara en enda person som var så fantastisk som hon för att göra skillnad.

Varje helg möter travreportern Josefin Johansson någon från travets värld - en del i SportExpressens satsning på travsport.