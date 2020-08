Så avgörs storloppen under Hambokvällen

Nu är spårlottningen till helgens travfest på Meadowlands i USA färdig för alla lopp sedan finalerna i tvååringarnas storlopp Jim Doherty Memorial och Peter Haughton Memorian även är klara.

Och det är mycket svensktränat i loppen - totalt 40 hästar!

Till den 95:e upplagan av Hambletonian har fem svensktränade hästar kvalat in till finalen.

Nancy Takters Ready For Moni imponerade I sin försöksvinst. Åke Svanstedt selar ut Back of the Nec medan Marcus Melander har laddat med trion Hollywood Story, Capricornus och Rome Pays Off.

I Hambletonian Oaks gick samtliga tolv anmälda till finalen och fyra tränas av svenskar.

I Peter Haughton Memorial har häften av startfältet blågul anknytning och i Jim Doherty Memorial hela sex av tio hästar.

I John Cashman Memorial för den äldre eliten är fem av elva av hästarna tränade av svenskar. Nancy Takters supersto Manchego finns dock inte med I det loppet utan hon startar istället i Dr. John R. Steele Memorial där hon bara möter ston. Bland annat Åke Svanstedts duo Plunge Blue Chip och Felicityshagwell.

Startlistor för de största loppen på lördag Hambletonian 1609 meter autostart 1. Ready For Moni (Nancy Takter) 2. Back of the Nec (Åke Svanstedt) 3. Hollywood Story (Marcus Melander) 4. Big Oil (Julie Miller) 5. Ramona Hill (Tony Alagna) 6. Threefiftytwo (Luc Blais) 7. Capricornus (Marcus Melander) 8. Rome Pays Off (Marcus Melander) 9. Sister Sledge (Ron Burke) 10. Amigo Volo (Nifthy Norman) Förstapris: 4,4 miljoner kronor Hambletonian Oaks 1609 meter autostart 1. Crucial (Ron Burke) 2. Next Level Stuff (Jim Campbell) 3. Reba Blue Chip (Verlin Yoder) 4. May Baby (James Yoder) 5. Tricky Sister (Andrew Harris) 6. Whose Blues (Luc Blais) 7. Sorella (Nancy Takter) 8. Fortune Starlet (George Ducharme) 9. Solsbury Hill (Rick Zeron) 10. Ab'sattitudexpress (Lucas Wallin) 11. Panem (Nancy Takter) 12. Hypnotic Am (Marcus Melander) Förstapris: 2,6 miljoner kronor Peter Haughton Memorial 1 609 meter autostart 1. Plumville Prince (Rick Zeron) 2. Venerate (Judy Miller) 3. Zenith Stride (Mark Harder) 4. Type A (Nancy Takter) 5. Locatelli (Nancy Takter) 6. Caruso (Joe Holloway) 7. Moonstone S (Marcus Melander) 8. Incentive (Marcus Melander) 9. Spy Booth (Per Engblom) 10. Media Mogul (George Ducharme) Förstapris: 1,4 miljoner kronor Jim Doherty Memorial 1 609 meter autostart 1. May Karp (Lucas Wallin) 2. Sel's Choice (Harry Landy) 3. Hot As Hill (Ron Burke) 4. Material Girl (Per Engblom) 5. Darlene Hanover (Brett Bittle) 6. Mazzarati (Lucas Wallin) 7. Avenir (Ron Burke) 8. Ixia Maculata S (Marcus Melander) 9. Ineffable (Marcus Melander) 10. Altar (Per Engblom) Förstapris: 1,5 miljoner kronor John Cashman Memorial 1 609 meter autostart 1. Marseille (Åke Svanstedt) 2. Atlanta (Ron Burke) 3. Marion Marauder (Paula Wellwood) 4. Guardian Angel As (Anette Lotentzon) 5. Soul Strong (Åke Svanstedt) 6. Lindy The Great (Julie Miller) 7. Gimpanzee (Marcus Melander) 8. Don't Let'em (Nancy Takter) 9. Run Director (Andrew Harris) 10. Forbidden Trade (Luc Blais) 11. Crystal Fashion (Jim Campbell) Förstapris: 1,2 miljoner kronor Dr. John R. Steele Memorial 1 609 meter autostart 1. Princess Deo (Åke Svanstedt) 2. Plunge Blue Chip (Åke Svanstedt) 3. When Doverscry (Brett Pelling) 4. Felicityshagwell S (Åke Svanstedt) 5. Manchego (Nancy Takter) 6. Kenziesky Hanover (Jeff Cullipher) Förstapris: 730 000 kronor

Lars-Ove Pettersson, Kanal 75