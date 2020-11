Rysaren kan vara ett miljondrag på lördag

V75-1

7 Dwayne Zet står perfekt inne på pengarna i Klass I och är formen i ordning borde han ha vettig chans i det här loppet. 4 Global Viscount är bra, men fjärdespåret i voltstart kan vara lite lurigt för honom. 6 Ovidja’s First är en rysare som har toppform.

V75-2

Öppet stayerlopp. 3 Global Above All blev det pannkaka för senast i V75 men är han som näst senast kan vara långt framme. 5 Deal Done Zet har fyra segrar och inte varit sämre än trea efter sex starter. 7 Amorcer Levallo var rejäl senast och ska räknas.

V75-3

7 Hevin Boko var lysande då hon vann SM senast och trots spår långt ute på vingen är hon en allvarlig segerkandidat igen. 2 Mellby Free har spetsläge och måste därför räknas. 1 Tessy d’Ete var utan chans mot 10 Activated senast, är nog närmare nu.

V75-4

9 Global Winner gick bra som trea senast och verkar vara på rätt väg. Distansen bekommer honom inte, men femtespåret kan vara ett aber. 3 Come Together har jättebra form och ska inte vara borta från bra läge. Hur är formen på kapable 5 T.Rex Face?

V75-5

1 Moses är färsk i klassen men förutsättningarna är bästa tänkbara och han har ju vunnit på 1.11-tid över distansen. Finske gästen 6 In Royalty Boko radar upp bra insatser och måste tas på största allvar. 11 Cargo Door kan skrälla vid överpace.

V75-6

3 Vagabond Bi kommer från V75-seger och har radat upp starka insatser sedan i somras. Är formen konserverad blir det inte lätt för övriga att komma åt honom. 5 Randemar R.D. har visat att han är på gång. En felfri 6 Jaques Noir fäller många till slut.

V75-7

1 Zarenne Fas var läcker vid segern senast och drog en vinstlott i spårlottningen. Han kan öppna och jag tror på bra chans igen. 12 Elian Web tappade alla möjligheter i spårlottningen. 6 Hachiko de Veluwe är segervan och kan vara det främsta hotet.