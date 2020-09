Det var på Smissarve Gård på sydöstra Gotland som en av derbyfavoriterna Power den 24 maj 2016 tog sina första staplande steg intill mamma La Vici.

Hingsten är en produkt av trettioårs erfarenhet och en välprövad uppfödningsfilosofi som paret Ronny och Vanja Olofsson ligger bakom. De har fött upp hästar som Super Light, Right On Track och Good As Dollar, och har således fått uppleva storlopp som Elitloppet och Prix d'Amérique på nära håll.

Men den största segern hittills har de dock fått uppleva med Power.

Ifjol vann han Svenskt Travkriterium och nu har han chans att ta hem den klassiska löpningen för fyraåringar på Jägersro.

– Det är bara kul att som liten uppfödare lyckas få ha med en häst bland de tolv, säger Ronny Olofsson.

”Har jobbat mycket och lite till”

Ronny och Vanja träffades för drygt 45 år sedan. De båda växte upp med lantbruk och hästar, och så småningom köpte de sitt första gemensamma avelssto. Och i större delen av deras liv tillsammans är det just uppfödning av travhästar som varit det stora intresset. En verksamhet som trots liten skala växt och stärkts genom åren.

Parallellt har de drivit ett bussbolag som varit deras huvudsakliga sysselsättning – och då har hästarna varit deras andhål samtidigt som det inneburit mycket arbete.

– Man har jobbat mycket och lite till, konstaterar Ronny Olofsson med ett skratt.

Numera är bussfirman avvecklad och paret är pensionärer, och har ”bara ett jobb”. Vanja Olofsson menar att de nu kan unna sig ett helt annat lugn och berättar också hur viktiga hästarna varit när det var som mest hektiskt:

– När vi hade bussverksamheten och det var som mest så kom man hem och var totalt utpumpad, då gick man ned till fölhagen och då kom en fölmule och puffade lite på en. Då gick det att fortsätta några timmar till, säger hon.

Att avla fram en topphäst

Deras filosofi är tydlig. Hästarna, både avelston och föl går ute dygnet runt, året runt. De har tillgång till lösdrift, stora hagar och djuren är under noggrann uppsikt av Ronny och Vanja.

De berättar båda att de haft en oerhörd glädje av sina uppfödningar genom åren.

– Det är en otrolig upplevelse man får av hästar och trav. Man åker och hälsar på de som köpt hästarna och följer de sedan i med och motgång, det är en sådan otrolig lycka att se att folks hästar går och vinner då och då. Det är en tillfredställelse, man känner sig nöjd på något vis, säger Ronny.

Hur tar man då fram en toppindivid?

Ronny och Vanja Olofsson har bevisligen lyckats vid flera tillfällen genom åren. Svaret är givetvis komplext men historien om Power börjar egentligen redan vid hans mamma La Vici som paret också har fött upp.



– Hon har en amerikansk stam i sig, en gammal bra stam, och den korsades med den franska hingsten Orlando Vici, berättar Ronny.

La Vici hade två tidigare avkommor innan Power kom till världen, båda hade haft amerikanska hingstar till pappor. Power fick även han en amerikansk pappa, Googoo Gaagaa, men han urskilde sig på det viset att han hade så kallat ”passgångarblod” i sig. Förutom att passgångar utmärker sig med gångarten där benen (fram och bak) pendlar på samma sida så har de hästarna även mer fullblod i sig.

”De är som våra barn”

En intressant kombination minst sagt – och den lilla fölungen såg fin ut.

– Han såg väldigt trevlig ut från början, Googoo Gaagaa är en fin individ att titta på och mamman är också fin exteriört. Hon har fått fina avkommor tidigare, så det blev en vacker häst, klok och bra också, säger Ronny.

Även om det var tidigt att förutspå så kände de på sig att det var något speciellt över hästen som så småningom skulle heta Power.

– Han hade ett annat namn från början som var påtänkt men han var en sådan speciell individ. Då började jag leta nya namn. Jag gillar korta, lite kraftfulla namn om jag kan hitta det. Sen såg jag att det här var ledigt och tänkte att det passar på honom. Sen har resten bara varit en saga, berättar Vanja.

De lever nära sina hästar, det är viktigt att fölen tidigt känner sig trygga bland människor.

– Vi är mycket med våra hästar. De är som våra barn, våra egna är 30-40 år i dag och utflugna, vi är ensamma på gården. Hästarna och fölen är barnen här numera.

Power tillsammans med mamma La Vici. Foto: Privat/TR BILD

Ronny Olofsson fortsätter:

– Det är ett sätt att leva med djuren. Det kanske är därför de ger något tillbaka till oss sen, att de är lugna, trygga och stabila. Vi hoppas att det kommer fler stjärnor framöver.

Att sälja uppfödningarna är kärnan i verksamheten, det som gör att de kan fortsätta.

– Man får lära sig att klara av den mentala biten, att släppa djuret som man håller på med. Vi har lärt oss att det är livets gång, säger Vanja Olofsson och fortsätter:

– Sen är det viktigt att man får lite framgångar ekonomiskt, att man kan sälja de på auktionen så man får tillbaka lite pengar, om man ska orka hålla på. Förutom själva arbetet så satsar man otroliga pengar i avgifter också.

Power såldes på Wenngarn Yearling Sales 2017, det var ett stort intresse för hästen och Vanja och Ronny minns att många kom och tittade på honom och tyckte att det var en fin individ. Och tillslut blev det Åbytränaren Robert Bergh som ropade in hästen till ägare i stallet för 450 000 kronor.

Uppfödarparet är mycket glada över att Power hamnat i rätt händer, både vad gäller tränare, skötare och ägare.

– Vi vill presentera fina hästar sen hoppas man att de som tar hand om dem är duktiga. Det är också därför många av de hästarna vi har haft har blivit så bra, det är duktiga människor som haft hand om dem och tävlat vidare. Vi har bara sått fröet, säger Ronny.

”Värda att vinna nästan allihopa”

Som uppfödare känner de ett otroligt stöd av Svensk Travsport och de uppfödarpremier som delas ut. Till exempel får paret ta del av tjugo procent av det som Power springer in på söndag. Förstapriset är på 2 miljoner kronor, som i Powers fall blir 4 miljoner kronor då hästen är premiechansad.

– När de vinner de här loppen så är det otroliga pengar som går till uppfödarna. Det är jätteviktigt för att kunna fortsätta med verksamheten, säger Ronny.

Men en sak som oroar de är återväxten bland uppfödarkåren, de hoppas att ungdomar på sikt ska motiveras att satsa på att ta fram egna hästar.

– Många uppfödare blir äldre och äldre. Det är svårt att få ungdomar att hålla på med uppfödning, det är så långsiktigt. Köper man en två-treåring då kan man kolla efter löp och starta nästa månad. Köper man ett fölsto nu så tar det tre år innan det blir en tvååring. Man måste vara uthållig som uppfödare, det är viktigt att yngre får chansen att testa på, säger Ronny Olofsson och fortsätter:

– Det gäller att de skaffar sig gårdar så att de inte behöver köpa tjänster utan kan lägga ned lite eget arbete. Det är det som gjort att vi har klarat oss, att vi lagt eget arbete som inte kostar på samma sätt, fyller Vanja i.

Visst har de klarat sig bra och på söndag kan de få sin allra första derbyseger.

Kretsen kring Power efter segern i Svenskt Travkriterium 2019. Foto: MARIA HOLMÉN / TR BILD

Att de får följa loppet hemma från soffan är naturligtvis som att bli bestulen på en stor del av upplevelsen – men de ska göra det bästa av det.

Power vann sitt försök på ett enkelt sätt:

– Det ser ut som att han är i bra form. Han gjorde en fin prestation i uttagningsloppet. Sen är det bara att hoppas att han räcker till och kan vara med bland de tre. Det är jättetufft och många fina hästar med i derbyt. De är värda att vinna nästan allihopa där, säger Ronny.

Men oavsett resultatet på söndag så ser Gotlandsparets framtid ljust ut, mycket tack vare Power.

Varje helg möter travreportern Josefin Johansson någon från travets värld - en del i SportExpressens satsning på att bevaka travsport.