V75-1

Timo Nurmos duo 1 Viking Brodde och 2 Global Undecided drog de bästa spåren och ska räknas. Men 10 Heading Reference och 12 Sir Henry P.Hill kan bli tuffa utmanare och klara av lite besvärligare underlag. 6 Dom Perignon är en rysare.

V75-2

Superstoet 15 Åsrund Vilja har ingen enkel uppgift men jag tror att hon löser den. Brukar ju aldrig galoppera och blir det inte för mycket strul måste duon 13 Tangen Haap och 14 Våler Nikolai tävla helt på topp för att kunna utmana henne.

V75-3

Det blir andra starten i regi Björn Goop för 3 Matilda Cash. Gick klart godkänt senast och kommer knappast att vara sämre den här gången. 14 Iceland Falls har redan vunnit på V75 och hon gav ett härligt formbesked efter en liten paus senast.

V75-4

Lägsta klassen är ju synonymt med skrällopp. 1 Trumie fick ge sig mot en riktigt bra häst senast och behövde inte skämmas över andraplatsen. Tidigt bud. 8 Mellby Hero kan vara aktuell trots åttondespåret. 7 Zodiac Kronos har toppform nu.

V75-5

Ett lopp över mastiga tre varv. Hemmahästen 5 Gooner har varit rejäl och blir farlig med ett bra lopp. Färske V75-vinnaren 9 Axel Ruda får köras på chans igen och kan dra längsta strået. 3 Gazoline Mearas är perfekt inmatchad på pengarna. Gardera!

V75-6

2 Coin Perdu och 8 From the Mine kommer att få en hel del spel på sig med all rätt. Det handlar ju om två vinnartyper. Men min vinnare är en annan. 6 Antonio Trot har det lyst form om på sistone och slipper ju Very Kronos denna gång. Dags nu?

V75-7

Jättefint sprinterlopp som avslutar. Statistikern Jens Sjödén brukar vurma för spåren 2-4-5 i Bronsdivisionen och kortlopp. Passar nog bra in här. 2 Rossi Palema, 4 Betting Rebel och 5 Algot Zonett har samtliga visat klass. Och vinnaren finns bland dem?