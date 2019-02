Åby-tränaren befinner sig i Åre där han har bjudit hela sin personal på en semesterresa. Hela team Bergh är på plats för att umgås och åka skidor några dagar. Det gjorde de även förra året och Bergh har regelbundet genom åren hittat på olika aktiviteter tillsammans med personalen.

– Jag tycker att det blir bättre gemenskap om man går utanför travbubblan. Det blir en helt annan avkopplande känsla och det blir inte att man träffas så ofta på det här viset. Man kär känna varandra väl och det är jättebra, säger Robert Bergh.

– Nu när vi har hästar på tre olika ställen så är det svårare att göra något tillsammans varje månad som vi gjorde förut med olika månadsaktiviteter. Då bestämde vi att vi slår ihop det här och gör något stort tillsammans i stället. Vi hyr lägenheter på torget i Åre och är här i fyra dagar. Det är jättekul.

– Vi har personal som är spridda från hela Europa alltifrån Holland och Danmark så det är lite olika nivåer på skidåkningen. Det är bra att alla får lära känna varandra när vi har hästar på olika ställen och de inte träffas så ofta.

Stora framgångar i Frankrike

I fjol körde stall Robert Bergh in 24,5 miljoner kronor och hästarna vann totalt 212 lopp. Det nya året har också börjat jättebra med drygt 2,6 miljoner inkört och Bergh ligger tvåa i den allsvenska tränarligan efter Timo Nurmos. Han har bland annat firat stora framgångar i Frankrike där hästar som Balfour, Angle of Attack, Mellby Drake, och inte minst montéstjärnan Mindyourvalue V.F. har tagit flera segrar och sprungit in mycket pengar.

– Det har varit ett fantastiskt resultat. Från oktober, november, fram till nu januari, februari, har vi snittat på 170 000 kronor inkört per start där nere. Det är otroligt bra, säger Bergh.

”Nimbus C.D. – är en speciell häst”

Hemma i Sverige har en annan av stallets stjärnor glänst i loppen. Det är Nimbus C.D. som har gjort en strålande comeback för sin nye tränare Robert Bergh. Den karismatiske fuxen, som delägs av bland annat hockeylegendaren Mats Sundin, hade varit borta i två och ett halvt år från tävlingsbanan. Detta på grund av en skada i ett bakben. Nimbus C.D. vann som femåring miljonloppet Jubileumspokalen och radade upp V75-segrar för sin dåvarande tränare Stefan Hultman. Han var därefter i träning hos såväl Pasi Aikio, Fabrice Souloy, Sebastien Guarato och Peter Untersteiner innan han blev konvalescent hos Kenth Åkerlund och Caroline Holm. Sedan den 22 mars förra året finns hästen hos Robert Bergh och nu har han glädjande nog blivit fräsch och börjat tävla. Nioårige Nimbus C.D. inledde med att bli trea i comebacken, varpå han vann i starten efter i Bollnäs. Senast blev han trea i V75 på Åby efter en mycket vass avslutning bakom vinnande Sorbet.

– Nimbus C.D. (V75-3) har sett fantastiskt fin ut efteråt och det är jätteroligt att han tar loppen så bra och går framåt hela tiden. Det är ett bakben som har varit problemet men det senaste halvåret har vi kunnat träna honom kontinuerligt och det har bara blivit bättre och bättre. Han har varit på två återbesök hos veterinären efter att han började tävla och det har sett bra ut. Nu får vi verkligen hoppas att det här håller i sig, säger Robert Bergh.

– Det krävs en speciell häst för att komma tillbaka på den här nivån men han är så otroligt spänstig och lever mycket på just det att han har kommit tillbaka. Vi har gett hästen den tid han har behövt och ägarna har varit lugna hela tiden och velat att vi ska ge det en chans till.

”Har en väldigt cool stil”

Om du beskriver Nimbus C.D. som individ och hans kvaliteter, hur låter det då?

– Det är en riktigt speciell och skön individ. Det jag är mest imponerad över är att han är så otroligt laddad i värmningen men i själva loppen har han en väldigt cool stil. Trots att han har sprungit bakom startbilen och jagat vingen sedan han var tre år är han överladdad innan loppen men sedan otroligt flegmatisk och fin i själva loppen. Jag hoppas att han varvar ner i värmningen också men det tror jag att han kommer att göra, säger Bergh.

Vad säger du om senaste insatsen som tvåa i Gulddivisionens final?

– Det kändes fantastiskt bra och hästen var helt perfekt. Hade jag suttit ett hack längre fram hade han vunnit loppet. Nu sprang han med full fart över mål och man känner att han blir starkare med loppen och blir lite bättre på allting. Han vann ju lätt gången före med krafter kvar.

– Det känns som att han skulle kunna ta sig upp och tävla mot eliten men samtidigt får vi tänka på historiken också.

”Visst har han chans”

Nimbus C.D. har spår tio i lördagens V75-omgång. Han startar i den tredje avdelningen över distansen 2640 meter. Robert Bergh sitter själv i sulkyn och tror på bra chans, trots bakspåret.

– Visst har han chans men han är samtidigt lite utlämnad från det här läget. Jag hade gärna sett honom från ett bra spår men vi får se hur loppet utvecklar sig. Han har som sagt gjort tre fina lopp hos mig och blir bara bättre så det är klart att han ska räknas.

Du har även med Kadett C.D. i samma lopp som har gjort tre starter efter ett långt uppehåll. Hur ser du på hans möjligheter?

– Kadett C.D. (V75-3) blev det tempofel för senast men gången före var han fin och satt fast med krafter kvar i rygg på ledaren. Det är en bror till Nimbus C.D. och han är i fin form. Hästen är tolv år och känns fantastiskt fin och kan nog vara med bland de tre, fyra främsta.

”Whipped Eggs känns bättre än någonsin”

Du har ytterligare två V75-hästar till start på Axevalla, dels Whipped Eggs samt nyförvärvet Island Life. Chanserna där?

– Whipped Eggs (V75-1) känns enormt fin för dagen och faktiskt bättre än någonsin. Han gjorde ett bra lopp på Åby senast men det var den dagen när det regnade så mycket och banan var dålig. Han blev kvar i vattnet på bortre långsidan när det var tempoökning och tappade tio till 15 meter där. Sedan kom han tillbaka bra och jag är väldigt nöjd med utvecklingen för honom för dagen. Hästen är stor och väldigt grov i gången och nu har han springspår, det är i och för sig ett bra spår, men det är svårt att veta hur pass snabbt han kommer iväg därifrån. Jag tycker att Whipped Eggs är min bästa chans på V75, säger Bergh.

– Island Life (V75-4) har sett bra ut i träningen en längre tid och jag har även kört ett banjobb på Åby med honom. Då sprang han 1.17 över full distans och han känns verkligen redo för start. Det känns som ett bra häst men jag har svårt att värdera chansen så här i debuten för mig från dubbla tillägg.

Michael Carlsson, Kanal 75