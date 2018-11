Robert Berghs hyllning: ”Det var enormt bra...”

Att Robert Bergh kan träna häst är inget nytt. Likväl har han gjort ett häpnadsväckande jobb med jänkaren Promo Kemp. Så sent som i torsdags vann hästen debuten för sin nye tränare och när han nu gjorde andra starten på hemmabanan var han ännu bättre. Trots 1.08,8 de första 500 meterna för att nå ledningen avfärdade han enkelt, via 1.08,5 sista halvvarvet, favoriten Heart Of Steels försök att utmana från andra par utvändigt.

– Det var enormt bra gjort! Det brukar alltid bli torsk för den som har varit med i öppningen när det kommer en bra häst på utsidan, så det var riktigt skönt att han löste det, sa Robert Bergh.

I mål visade klockorna fina 1.11,1 över 1 640 meter med autostart för den barfotadansande hingsten.

– Det var en härlig kick han fick barfota. Jag ville prova det och det är skönt att veta att han är bra med skor men kan höja sig ytterligare barfota.

Robert Bergh planerar att starta Promo Kemp en gång till i år innan det är dags för vinterträning. Och topptränaren ser fram emot nästa säsong.

– Det är spännande naturligtvis. Jag kan inte säga när jag senast fick in en sådan här häst i stallet. Han är fyra år, har tvångsprissumma på sig och springer med öppet huvudlag och vanlig vagn. Han möter äldre hästar med jänkarvagn och helstängt, och så gör han den öppningen och den avslutningen. Det är inte så många som gör det.

Robert Bergh räknade in ytterligare en tränaseger inom V86 när Stefan Söderkvist satte dit Hakon von Haithabu.

Andra raka svenska rekordet

Det var fler hästar som imponerade på Åby under kvällen. Joakim Lövgrens Illuminati kom med ett färskt svenskt rekord i ryggen (1.12,6 över 2 160 meter) och när han nu startade över 3 140 meter med autostart slog han till igen. Joakim Lövgren bidade sin tid längst ner i kön innan han styrde på i tredjespår varvet från mål. Då sköljde den högkapable fyraåringen över fältet, gled till ledningen i god tid före slutkurvan och gick undan till överlägsen seger på 1.14,3.

– Jag trodde han skulle springa svenskt rekord i dag igen och det gjorde han. Det är ätt bra! Hoppas han har under 700 000 på sig när det är dags för Harpers i maj, sa den till omåttligt stolte skötaren Jonas Oscarsson och åsyftade kraftprovet Harper Hanovers lopp under elitloppshelgen.

Det kördes även ett försök i diamantstoet på Åby och det spurtvann Thomas Uhrbergs Quiz Töll mycket enkelt.

– Hon är härlig! Hon darrar inte på manschetten utan ger 100 procent när man styr ut, sa Jägersrotränaren.

Fjärde raka med liten marginal

Solvalla stod som vanligt värd för övriga V86-lopp och på huvudstadsbanan körde Björn Goop egentränade Gazza B.R. till ledningen. Därifrån grejade hästen med liten marginal sin fjärde raka triumf före vasst spurtande Indy D.

– Jag vill att Gazza ska ha sällskap hela tiden för han har någon gång hittat på hyss och sprungit ut och galopperat, men när Örjan (Kihlström) dyker upp så där jättelångt ut är det svårt att försvara sig, sa Goop.

Övriga V86-lopp på Solvalla vanns av Daniel Redén-tränade Moses (Örjan Kihlström), Thorsten Tietz Kasida Bo (Dennis Spangenberg) och Mattias Djuses Lass Revenue.

Det var jackpot på V86 och åtta rätt delade ut 8 176 kronor. För sju rätt fick man 68 kronor och sexrättpotten går vidare till nästa veckas omgång då en ny jackpot väntar.

Ola Johansson, Kanal 75