Robert Bergh tog hem anrika loppet på Åby

S:t Leger bjöd på onsdagskvällens största prischeck och det bakom andrahandsfavoriten Pinto Bob som kunde kvittera ut 125 000 kronor i V86-5 tillsammans med sin tränare Robert Bergh.

Pinto Bob, som var tvåa i Sprintermästaren tidigare i år, visade att han även hanterar tre kilometer.

Segertiden blev 1.14,3 över distansen 3 180 meter voltstart. Tvåa blev Ad Hoc och trea Zarenne Fas som båda också startade från 40 meters tillägg.

Robert Bergh kunde räkna in en V86-seger även på Solvalla där Mats E Djuse körde sig till ledningen med favoriten Kövras So Far, som höll undan ganska bekvämt från spets.

V86-4 på Solvalla var ett uttagningslopp till Amatör-SM och loppet blev ganska odramatiskt sedan Mats Holmstedt bombande till ledningen med U.B.Cool och ledde sedan från start till mål. Åke Lindblom tränar vinnaren.

Amatör-SM avgörs på Åby under SM-dagen 12 oktober med 125 000 kronor till vinnaren.

Charrua Forlan var kvällens största favorit inom V86-spelet men trots att det såg mörkt ut mest hela vägen så var det ändå han som stod i vinnarcirkeln efter V86-2 tillsammans med kusken Torbjörn Jansson. Över upploppet visade Hans-Owe Sundbergs fyrfaldige miljonär att han var hårdast i fältet på hemmabanan Solvalla och sluggade sig förbi Yieldson och Puketorps Julius. Segertiden blev fina 1.11,5 över 1660 meter voltstart.

I V86-6 dominerade Erik Adielsson från start till mål med storfavoriten Master Blaster som kom lekande lätt till spets från spår 4 i voltstart.

– Jag är jättenöjd, han såg så smidig och harmonisk ut. Han har tagit steg de senaste månaderna. Det såg enkelt ut, kommenterade tränaren Fredrik B Larsson.

Open Stretch till vinnarcirkeln

I V86-1 visade Julia Af Solnäs att det går att vinna via Åbys dubbla open stretch. Peter Untersteiner satt i tredje invändigt och över upploppet spurtade hon sylvasst invändigt och ställde övriga schack matt.

Samma väg till vinnarcirkeln tog Callmeawinner som avgjorde V86-3 på Åby via open stretch från tredje invändigt. Carl Johan Jepson satt i segersulkyn och tränar gör Åbyamatören Lars Järpedal.

Carl Johan Jepson tog sedan en andra V86-seger för kvällen och även i V86-7 använde han de extra innerspåren över upploppet tillsammans med Thriller N.P. Tränar vinnaren gör Halmstads Magnus Dahlén.

Lars-Ove Pettersson, Kanal 75