Riktar hård kritik mot ”nya” galan

Halmstads stjärntränare Peter Untersteiner blev Årets tränare under Hästgalan 2016.

– Det är en av av mina största ögonblick, säger Untersteiner.

På lördag är det dags igen för travets stora gala. Hästar, tränare och kuskar ska få ta emot ärofyllda priser.

Men flera av travets stjärnor kommer inte att kunna vara med under galan på Åbytravet.

Galan, som sänds i TV12, krockar med V75 där samtliga avdelningar är kuskmatcher.

I sex avdelningar tävlar landets mest framgångsrika kuskar under 2022 mot varandra. I avledning fem gör ungdomarna upp i STL Lärlingschampion.

– Vi får inte gå på vår egen gala. Jag hade gärna varit med. Jag gillar det, säger Jörgen Westholm, tränare och kusk från Solvalla som i fjol körde in nästan 22 miljoner kronor.

Vad tycker du om det?

– Jag förstår inte det nya upplägget. Jag blev överraskad när jag hörde att den skulle gå mitt under V75. Jag hade gärna gått, men nu kan vi inte gå på vår egen gala.

Peter Untersteiner håller med Westholm.

– Galan har alltid varit en av årets höjdpunkter, för mig, våra hästägare och alla hästskötare. Jag är mycket förvånad och besviken på årets galaupplägg, säger Untersteiner som i stället valde att åka på semester till Österrike.

Kusken Ulf Ohlsson, som vann 241 av 1890 lopp i fjol tycker också om att gå på galan.

Men nu får Ohlson i stället försöka vinna på V75.

– Det var trevligt när galan arrangerades tidigare, men för mig har det ingen betydelse om den gör samtidigt som V75, säger Ulf Ohlsson.

Maria Croon, vd på Svensk Travsport, berättar att galans tidpunkt (start klockan 12.30) är ett gemensamt beslut från ATG som sponsor av galan samt Svensk Travsport och SHK som arrangerar och står bakom priserna.

– Vi ser tv-sändningen som en stor möjlighet att visa upp fjolårets bästa prestationer och travets stjärnor i vårt största skyltfönster och den möjligheten har vi valt att utnyttja.

Har du förståelse för att de aktiva är besvikna?

– Det är första gången vi testar det här upplägget och målsättningen är så klart att alla ska känna sig uppskattade och hyllade samt få vara del av en riktigt bra fest med många aktiva inom travet, säger Maria Croon.

Kan årets upplägg ändras redan till nästa år?

– Vi är ödmjuka inför att det är ett nytt upplägg. Vi kommer också utvärdera galan noga efteråt och se om det är något vi ska ändra på inför framtiden. Vi tar gärna del av alla åsikter för att göra den här dagen så bra som möjligt för så många som möjligt.

Varför har ni inte galan en dag före V75 som tidigare?

– Det fanns kritik mot det upplägget också. Många aktiva upplevde det som tråkigt att inte kunna delta överhuvudtaget då de skulle upp tidigt och ta hand om hästar inför tävlingarna.

Under de två åren när det var pandemi arrangerades Hästgalan ihop med V75-sändningen.

– När vi nu kan ha en fysisk gala igen ville vi fortsätta att dra nytta av vårt största skyltfönster för att hylla våra stjärnor. Priser kommer alltså att delas ut under hela sändningen som kröns med att Årets Häst utses av svenska folket. De aktiva som tävlar under dagen bjuds sen in på en egen middag och en efterfest med alla som bjudits in, säger Maria Croon.