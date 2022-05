Ystad Spel & Tobak lyckades i lördags pricka in två system med alla rätt på V75. Totalt spelade man in över 1,7 miljoner som flera lyckliga andelsköpar fick vara med och dela på. En vinst som var den största i landet under lördagen.

Det häftiga i historien är dock att samtidigt som spelläggaren och butiksägaren Richard Nilsson jobbade in sju rätt blev hans häst Önas Prince klar för Elitloppet.

– Det är jättekul, både för mig och för alla kunder. Fantastiskt kul att se så många glada människor.

Ett av systemen byggde spelläggaren Roger och Richard tillsammans. Varje lördagsmorgon kör de båda en live på butikens Facebooksida där tittarna får vara med och interagera. Utifrån vad som kokas ihop där görs ett system för 99 kronor/andel. Att den lappen fick alla rätt värmer lite extra.

– Så himla kul att vi gör det ihop och att så många tittar. Vi är inga proffs men vi tycker det är roligt.

”Det hade man aldrig kunnat drömma om”

Nilsson är en av tre delägare till Per Nordströms stjärna Önas Prince och Elitloppsbiljetten var ändå lördagens riktiga smällkaramell.

– Personligen så small Önas Prince lite högre, säger han och skrattar.

– Det känns jättekul att vi hade förmånen att köpa hästen. Per, Peter och jag har den tillsammans. Det här hade man aldrig kunnat drömma om för fyra år sen. Att han har fått vara med i alla stora finaler. Vunnit Kungapokalen, Sprintermästaren, Breeders Crown-finalen och en andraplats i derbyt, det går nästan inte att ta in.

Nu väntar en start i ett av världens störta lopp sista helgen i maj.

– Det här slår det mesta, oavsett hur det går så är det jättestort att få vara med. Han är väldigt startsnabb så det ska bli spännande. Jobbet som Per Nordström och personalen har gjort är helt otroligt. De har varit helt fantastiska.