Reste till USA – då galopperade stjärnan

Gemensamt för framgångsrika tränaren Ron Burke och kusken Yannick Gingras är att de ännu saknar en seger i Hambletonian.

Nästa lördag har de ett gyllene tillfälle. När uttagningarna till världens största treåringslopp kördes på Meadowlands i New Jersey natten till söndag svensk tid, bärgade Burke och Gingras båda segrarna.

Point of Perfect överraskade i den första uttagningen.

Gingras körde tidigt till ledningen och fick Marcus Melanders favorit Oh Well utvändigt om sig så fort tempot bedarrade. Men Tim Tetrick, bakom Oh Well, fick aldrig rätsida på ledaren som höll undan på 1.09,2 över 1609 auto i en tät slutstrid. Oh Well således tvåa medan stallkamraten Kilmister misslyckades med att avancera till final. För Åke Svanstedts hopp Kierkegaard K., som var andrahandsspelad i loppet, slutade äventyret med en olycklig galopp in i den första kurvan.

Galopp för Kihlström och Air Power

I den andra uttagningen bar Air Power favoritskapet.

Örjan Kihlström stod för styrningen av Marcus Melanders treåring. Ekipaget inledde en bit ned i kön, men på frammarsch ur sista kurvan snubblade Air Power till med en galopp som följd och fick därmed sina finalchanser spolierade.

I stället kunde Celebrity Bambino enkelt sticka undan från ledningen till seger på 1.08,9 över engelska milen med autostart. Här slutade Nancy Takter-tränade Tactical Approach trea efter en fin avslutning medan Åke Svanstedt knep sista finalbiljetten med Up Your Deo.

Två uttagningar till Hambletonian Oaks för treåriga ston avgjordes också på Meadowlands.

Marcus Melander fick tre hästar till final genom Secret Volo, svenskfödda Kayleigh och Heaven Hanover. Åke Svanstedt kvalificerade för finalen med Bond som var favorit i loppet men tröttnade efter att ha anfört i högt tempo och fick nöja sig med femtepriset. Segern i uttagningen till skrällen Heart on Fire tränad av Tony Alanga. Det andra försöket gick till Walner Peyton från Chris Ryders stall.

Daniel U. Olsson, Kanal 75