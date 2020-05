Det såg lätt ut på förhand. Och mycket riktigt, de stora pengarna uteblev. Betrodda Double Exposure, Don Fanucci Zet och Seismic Wave levererade.

Men det fanns en lite skräll som stack ut en smula. Nämligen 15-oddsaren Valiant Dream med tränaren Mika Forss i sulkyn. Finländaren som har stationerat sig i Sverige sedan en tid tillbaka. Hästen vann ett försök från ledningen för ett par veckor sedan. Nu hade han bakspår i finalen och mötte hästar som Armour As och Van Gogh Z.S..

Men futtiga fem procent är väl ändå ett underbetyg till spelarna?`

– Jag trodde på honom i dag. Jag kände redan i värmningen att han var på hugget och loppet blev ju kört på det sätt som hade önskat sig.

– Visst kanske man skulle väntat ett tag med att köra men jag ville inte ha ut någon framför mig och det var därför jag ställde på redan varvet kvar. Jag var orolig på upploppet men kan kämpade beundransvärt. Nu får han ta igen sig och vila minst tre veckor, sade Forss.

Favoriten Armour As straffade ut sig med en galopp direkt. Andrahandaren Van Gogh Z.S. (Per Lennartsson) kom till ledningen, men fick sig en våldsam tryckare av The Gambler (Lutfi Kolgjini) och man nådde varvet på 1.10,6.

I samma skede sände Mika Forss i väg Valiant Dream från tredje utvändigt och det var inte så konstigt att de framförvarande inte kunde stå emot honom över sista långsidan.

– Jag saknade publiken i dag. När loppet går är man inne i bubblan, men före och efter loppet känns det bara konstigt, tyckte Mika Forss.

Vinnaren var trött över upploppet men jagande King of Everything hade också mjölksyra i benen.

Loppet som helhet var ett av de starkaste minnena från tävlingsdagen.

■ ■ ■

Harpers Hanovers lopp höll hög klass och det gjorde också vinnaren. Björn Goops Moni Viking (V75-7) visade att insatsen på Åby senast inte var någon tillfällighet. Goop kastade loss 700 kvar och gjorde processen kort mot sina medtävlare. Segertiden rysliga 1.11,9/3 180 volt.

Jag hoppas att han får stanna kvar i Sverige. Jag vill se mer av honom i sommar!

■ ■ ■

Man at Work svarade för en av lördagens vassaste prestationer. Ni vet, hästen som startat massor av gånger på V75 och gjort bra lopp utan att vinna speciellt ofta. Men i går var han omutlig för nestorn Jorma Kontio och dundrade runt Solvallas oval på finfina 1.11,0/2 140 auto.

Här försvann favoriten Very Kronos direkt via galopp. Inte första gången...

– Frustrerande. Det finns ingen vettig förklaring och jag trodde han skulle sköta sig i dag, sa Erik Adielsson.

■ ■ ■

Örjan Kihlström var dagens kusk med sina tre segrar. Samtliga var betrodda. Det måste vara jobbigt att tävla mot Kihlström som sällan gör misstag.

Seismic Wave i V75-6 gav inte Vikens High Yield en chans att komma i närkamp utan bara seglade undan på vassa 1.11,6 över medeldistans. Och då fanns det krafter kvar enligt kusken. Han hör hemma i Gulddivisionen. Utan tvekan. Don Fanucci Zet (V75-2) är också snart uppe i den klassen. Han lekte hem Klass II-finalen.

Double Exposure såg grymt laddad ut då hon vann V75-1 på 1.09,9. Elitloppsklass på henne...