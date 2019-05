Stora folkmassor väntas i helgen vallfärda till Solvalla för att bevittna årets stora folkfest i trav-Sverige – Elitloppet.

Ska du själv dit? Glöm inte regnjacka och paraply.

Mycket talar nämligen för att årets Elitlopp blir blött.

– Under den stora dagen (söndag) ser det ut att vara lite mer regn som kommer in. Då lite mer ihållande regn, det kan komma några millimeter. Det är svårt att säga när det här regnet kommer att sluta. Som det ser ut nu kan det ligga kvar lite splittrat under kvällen, säger Lasse Rydqvist, meteorolog.

Lördagen är osäkrast för dagen, men mycket talar för inslag av regn även då.

– Det har varit med i prognosen att det ska vara lite växlande molnighet på lördag. Det ligger lite skurar i faggorna så det är möjligt att det drar förbi en skur på lördag också. Men det ser inte ut att vara stora mängder så de slipper kanske köra i lervälling, säger Rydqvist.

Solvallas lösning: Extra tak och regnponchos

Hur rustar då Solvalla inför det väntade regnkaoset? Markus Myron, marknadschef på Solvalla, berättar:

– Just nu håller vi på att bygga upp ett tak över det stora evenemangsområdet borta vid stallbacken där vi har uteserveringar. Det är ett stort tälttak som ska skydda från regn så att man kan äta och dricka under skydd.

– Sen har vi ett nytt serveringsområde som kallas för Åbro Lounge vid presshuset och även där byggs det in under tak i en tältlösning så det finns ytterligare en servering under tak.

De som köpt en biljett på första parkett kommer att erbjudas regnponchos.

– Förstaparkett är den ytan som vi inte har möjlighet att påverka när det gäller infrastruktur utan då får vi hitta andra sätt, liksom att man får en poncho om man sitter där. Vi är förberedda på att kunna sälja ponchos och paraplyer, det finns det gott om. Det ska inte vara några problem.

Fredagen blir bäst: ”Soligt till en början”

Den som vill ha någorlunda soligt väder gör bäst i att befinna sig på Solvalla redan under fredagen, då det under förmiddagen väntas bli sol.

– Det ser ut som att fredagens förmiddagslopp får det bäst vädermässigt. Imorgon kommer det att vara rätt soligt till en början, sedan ökar molnigheten under eftermiddagen. Då kan det passera skurar, men det blir troligen först på kvällen, säger Lasse Rydqvist.