Snacka upp V86-omgången med experten

Spikarna

1 Astronascente Zac, V86-2

6 Let It Be Steel, V86-5

Skrällarna

9 Prima Kaiser, V86-1

5 Mahalo, V86-3

9 Djang Limit, V86-4

1 Nikita Vrijthout, V86-7

10 Hunter Montana, V86-8

Heta ändringar/snackisar

V86-1: 1 Boke Palema och 11 Sunettan Palema får på sig ett heltstängt huvudlag med hål. 5 Amorcer Levallo och 10 Dali Pagadi kommer med två raka galopper. 15 Sato lättas till aluminumskor och sulor fram.

V86-2: 1 Astronascente Zac har dunkel form men tävlar i amerikansk vagn igen. 9 Mcgarret ska gå med ett omvänt norskt huvudlag för att kunna svara bättre på hästar sista biten.

V86-3: Johan Untersteiner tycker att favoriten 3 Danilo H.B. är en outsider. 7 Centurion B. tävlar i amerikansk vagn igen.

V86-4: 12 Chitchat har ett lopp i kroppen och fyra segrar på fem starter. 3 Bunch Of Budgies är osäker i voltstart. 1 Wagger Zacker har inte startat på drygt sju veckor.

V86-5: 5 King Of Greenwood har debuten på svensk mark avklarad och nu blir det amerikansk vagn. 2 Hipster K. ska få ett lopp i ryggar.

V86-6: 14 Ester Cheri ska eventuellt tävla i amerikansk vagn för första gången och med rycktussar för första gången på länge. Bike för 6 Global Bellicosa igen.

V86-7: Efter strykning på 12 La Plus Belle ser uppgiften passande ut för 8 Use Face som dock inte startat i voltstart sen augusti 2020, då blev det galopp. 10 Global Countess gör regidebut för Hanna Lähdekorpi och det blir öppet huvudlag, vanlig vagn och skor runt om.

V86-8: 3 Wilson Knight höll bra i spets senast och testas igen? Även 4 Mojo Express vill dit.

SYSTEMFÖRSLAGEN

Stora systemet:

V86-1: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 15 (14, 3)

V86-2: 1 Astronascente Zac (7, 9)

V86-3: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 (7, 10)

V86-4: 9, 12 (1, 6)

V86-5: 6 Let It Be Steel

V86-6: 3, 5, 6, 13, 14, 15 (8, 7)

V86-7: 1, 5, 8 (6, 2)

V86-8: 4, 10, 11 (3, 9)

1 944 kronor

Lilla systemet:

V86-1: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 15 (14, 3)

V86-2: 1 Astronascente Zac (7, 9)

V86-3: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 (7, 10)

V86-4: 12 Chitchat (9, 1)

V86-5: 6 Let It Be Steel (4, 5)

V86-6: 3, 5, 6, 13, 14, 15 (8, 7)

V86-7: 4, 8 (1, 6)

V86-8: 4, 11 (3, 10)

432 kronor

ANNONS: EXPRESSEN - LIVE-SYSTEMET V86