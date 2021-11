Snacka upp V86-omgången med experten

Spikarna

2 Imhatra Am, V86-2

5 Only Be Kind To Me, V86-5

Skrällarna

6 Glamour Tilly T.E., V86-1

4 S.J.’S Tribute, V86-3

11 Mercenary, V86-4

6 Fluke, V86-8

Heta ändringar/snackisar

V86-1: 3 Karlotta får på sig ett helstängt huvudlag och laddas mot tät. 1 L.V. What A Hunk vill svara. 10 Greed är anmäld barfota runt om. Frode Hamre har stor tro på 7 Skate Trix.

V86-2: Motståndarna har stor respekt för 2 Imhatra Am. 3 Chic tävlar barfota runt om igen. Norskt huvudlag på 6 Lyckans Loes.

V86-3: 8 Broadway Don vann så sent som i lördags. Täta starter? 11 Sidonette Sid tävlar i en amerikansk vagn igen.

V86-4: 10 Invader Am gör andra loppet som valack. 3 Furioso Wohlrab är obesegrad felfri. 7 Go For Manny tävlar barfota runt om för första gången.

V86-5: 5 Only Be Kind To Me tävlade skolöst senast för första gången i år, samma balans nu. 9 Jatzy Jazz får på sig ett blinkers huvudlag.

V86-6: 2 That’s So Clever går från helstängt till norskt huvudlag.

V86-7: Skor bak på 8 Brage Hindö. 1 Hulken Sisu gick med norskt huvudlag senast men det rycktes aldrig då.

V86-8: Aviserat barfota runt om och amerikansk vagn på 11 Heloise Am. Barfota runt om för 15 Whelk. Vanlig vagn för 8 Marble Arch.

SYSTEMFÖRSLAGEN

Stora systemet

V86-1: 1, 3, 5, 6, 7, 10 (8, 2)

V86-2: 2 Imhatra Am (5, 4)

V86-3: 2, 4, 8, 10, 12 (1, 9)

V86-4: 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11 (9, 6)

V86-5: 5 Only Be Kind To Me (1, 11)

V86-6: 1, 2, 5, 7 (4, 3)

V86-7: 3 Z. Boko (1, 8)

V86-8: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15 (12, 13)

1 890 kronor

Lilla systemet

V86-1: 3, 7 (1, 6)

V86-2: 2 Imhatra Am (5, 4)

V86-3: 2, 4, 8, 10, 12 (1, 9)

V86-4: 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11 (9, 6)

V86-5: 5 Only Be Kind To Me (1, 11)

V86-6: 2, 7 (5, 1)

V86-7: 3 Z. Boko (1, 8)

V86-8: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15 (12, 13)

315 kronor