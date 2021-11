Snacka upp V86-omgången med experten

Spikarna

6 Marble Arch, V86-6

12 Ornello, V86-7

Skrällarna

6 Knight Single, V86-2

10 Precious Lane, V86-3

2 Newlight Coger, V86-4

8 Chatty Kronos, V86-5

2 Fenix Brick, V86-8

Hetaste snackisarna

V86-1: 7 Rackham galopperade som storfavorit på V75 senast. 3 Galantis har varit sjuk efter sitt förra lopp. Både 4 Call Me Brodda och 5 Sweetman laddas mot spets.

V86-2: 1 Where Is My Mind gör debut på svensk mark och det låter påställt. 2 Gabriel Avenue ska laddas mot spets och tävlar barfota runt om.

V86-3: 6 Hi D. fick på sig en jänkarvagn senast och vann på bra sätt från spets, laddas iväg igen. 1 Naama gör andra loppet för Joakim Lövgren.

V86-4: 3 Juncio Boko återgår till skor och öppet huvudlag men ska laddas mot ledningen. 6 Smaragd Norrgård var tillbaka efter paus senast och får på sig jänkarvagnen igen. 11 Marcos Gallon tävlar barfota runt om som näst senast.

V86-5: Norska 3 Thai Brooklyn har bara förlorat ett lopp felfri i karriären, då slagen av 8 Chatty Kronos. 2 It Wasn’t Me slipper bakskorna för första gången.

V86-6: 2 Ester Cheri ska gå barfota fram och med amerikansk vagn, första gången med den kombinationen. 6 Marble Arch får ta över ledningen efter en bit?

V86-7: 5 Vision Face, 10 Global Workaholic och 14 Hazard In tävlar barfota runt om. 12 Ornello var rejäl senast och körs tidigt fram mot ledningen?

V86-8: 3 The Eagle får på sig en amerikansk vagn för första gången i karriären. 9 Heaven Mearas ska också gå i jänkarvagn, första gången i regi Daniel Redén.

Systemförslagen

Stora systemet:

V86-1: 3, 5, 7 (6, 4)

V86-2: 1, 2, 5, 6, 7, 8 (9, 3)

V86-3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 (8, 6)

V86-4: 2, 3, 6, 11, 12 (1, 5)

V86-5: 4, 8 (3, 6)

V86-6: 6 Marble Arch (13, 10)

V86-7: 12 Ornello (8, 13)

V86-8: 2, 3, 5, 6, 9 (4, 1)

2 250 kronor

Lilla systemet:

V86-1: 7 Rackham (5, 3)

V86-2: 1, 2, 5, 6, 7, 8 (9, 3)

V86-3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 (8, 6)

V86-4: 6, 11 (3, 2)

V86-5: 4, 8 (3, 6)

V86-6: 6 Marble Arch (13, 10)

V86-7: 12 Ornello (8, 13)

V86-8: 2, 3, 5, 6, 9 (4, 1)

300 kronor