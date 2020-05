SPIKEN

9 Amazing Warrior (V86-6) har härlig kapacitet men det gäller att han sköter sig. Felfri blir han svårstoppad och det är en vettig spik i en mycket lurig omgång.

LÅSET

2 Easy Cash lättas i balansen och är snabb bakom bilen. Farlig i ledningen. Tillsammans med 7 Kinky Boots, som är stark och rejäl, bildar dessa ett starkt lås i V86-2.

SKRÄLLARNA

8 First One In (V86-3) är alldeles för lite spelad sett till kunnandet. Ny balans har fungerat bra i jobb och får han rätt resa kan det smälla till.

5 Bahama Breeze (V86-7) har sett jättefin ut på sistone och så även senast i skymundan. Märkligt lite spelad då hon borde stå sig gott.

HETASTE SNACKISARNA

V86-1: 4 Utah Broline första gången barfota bak!

V86-2: Barfota runt om på spetsbudet 2 Easy Cash.

V86-3: 9 Farlander Am fin senast och nu jänkarvagn anmält.

V86-4: 4 Glide Devie en hel del ändringar, såsom lättare balans och ryckbomull.

V86-6: 11 McGarret bakskor nu men norskt huvudlag. Helt klart favorithotet.

V86-7: 1 Omega Superstar ny regi och barfota bak direkt.