OMGÅNGEN I KORTHET SPIKEN

V86-1: 5 Giant Shadow har imponerande segeraptit och blir svårslagen på nytt. Passande gäng emot.

LÅSET

V86-7: 2 Zizou var tillbaka senast och levererade en stark slutspurt då. 3 Gomez kommer från formstall och är snabb ut.

SKRÄLLARNA

V86-2: 6 Millie Millionaire är kapabel i grunden och det är spännande med ny regi i afton.

V86-6: 10 My Dream Art såg bra ut senast och är uppåt i form. Kan fälla alla med rätt resa.

HETASTE SNACKISARNA

V86-1: 9 Final Dream lopp I kroppen och ny jänkarvagn, om man är på skrälljakt...

V86-2: 4 Queen of Trixs kommer från USA och stall Bergh låter nöjda med träningsrundorna.

V86-3: 2 Hoka hey Geronimo provas barfota runt om.

V86-4: 9 L.L.Royal klart lättare balans. Barfota bak är kapacitetshöjande.

V86-5: 5 Mr Can Trix numera valack. Stark och kapabel i grunden.

V86-6: 4 Empire Garbo ska provas med jänkarvagn. Visa mer Visa mindre

V86-1

Tipsettan: 5 Giant Shadow vann direkt i comebacken. Har toppchans på nytt. Segermaskin!

Motbud: 3 Mr Creation var dunderbra senast, men det kan bli svar om spets nu.

Övrig info: 1 Jefferson Dotcom kan få loppet på "snikspåret"...

V86-2:

Tipsettan: 8 Visa As var "hemsk" ett par gånger i Sverige under 2019. Formen nu..? Tippas på grundklass.

Motbud: 6 Millie Millionaire är spännande i ny regi, måste passas noga.

Övrig info: 4 Queen of Trixs svår sätta in men bra rapporter.

V86-3

Tipsettan: 3 Eddie the Eagle är snabb från start och kusken siktar på ledningen. Kan mycket väl hålla undan.

Motbud: 6 Conrads Janne är stark och rejäl. Lär utmana med fritt.

Övrig info: 9 Aqua Photo kan spurta bra och är nog lite väl glömd.

V86-4

Tipsettan: 6 Jareth Bok var "stenar" i V75 senast. Höll starkt då och kan mosa allt.

Motbud: 9 L.L.Royal kan bättre än senast och nu blir det lättare balans.

Övrig info: 2 Come Together I en jänkarvagn.

V86-5

Tipsettan: 4 Reddington har lopp i kroppen och kanske kan komma till ledningen? Farlig där.

Motbud: 5 Mr Can Trix kan vara bästa hästen men har inte startat på ett bra tag. Valack nu.

Övrig info: 14 Emoji är Flemming Jensens bästa chans.

V86-6

Tipsettan: 11 Vally Brodde är tung i spurten och kan krossa allt. Uppåt i form nu.

Motbud: 4 Empire Garbo hoppas på ledningen och nu jänkarvagn på...

Övrig info: 12 Zeus Bi är bra nog att vinna men måste ha mycket tur.

V86-7

Tipsettan: 2 Zizou är spurstark och visade bra takter nu igen senast. Hästen att slå helt klart.

Motbud: 3 Gomez är behandlad och kommer att vara bättre nu. Snabb ut också.

Övrig info: 7 Seven Karats är Peter Untersteiners bästa chans på förhand.

V86-8

Tipsettan: 2 Arden Wise As är stark nog för att ta hem loppet. Bra läge och Goop nu.

Motbud: 10 Let's Go Ernie är inte dum för klassen och lär avsluta rejält.

Övrig info: Barfota runt om och ledning kan det bli för 5 Angel Raziel. Skräll?