UPPSNACK INFÖR V86

SPIKARNA

5 Isa (V86-2).

1 Global Above All (V86-6).

SKRÄLLARNA

9 Don Viking (V86-3).

8 Usain Tilly (V86-4).

4 First Ideal Man (V86-5).

HETASTE SNACKISARNA

V86-2: Timo Nurmos nyförvärv har imponerat på sistone och 10 Arquana As ska tävla barfota runt om och med jänkarvagn.

V86-3: 7 Tangen Haap har vunnit de sju senaste årsdebuterna. Vid sex vinsterna handlade om comeback efter uppehåll.

V86-4: 8 Usain Tilly är en topphäst i grunden. Han gör första starten hos Per Lennartsson och han menar att det kan vara farligt att nonchalera fyraåringen.

V86-6: Erik Berglöf är en offensiv körsven men det låter som att han vill köra 2 Lemon Brodde i rygg på 1 Global Above All.

V86-7: 3 Iceland Falls är snabb ut och Håkan Wallberg låter nöjd med förberedelserna inför årsdebuten.

V86-8: 9 Gone With The Wine har höjt sig efter kastration och nu blir det jänkarvagn för första gången.

SYSTEMEN

Lilla systemet

V86-1: 1, 8 (3, 7)

V86-2: 5 Isa (10, 7)

V86-3: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (3, 11)

V86-4: 1, 8, 10 (5, 9)

V86-5: 2, 4, 7 (3, 6)

V86-6: 1 Global Above All (8, 9)

V86-7: 1, 3, 5, 6, 7, 8 (4, 9)

V86-8: 3 Zacapa U.S. (2, 8)

864 rader/216 kronor.

Stora systemet

V86-1: 1, 8 (3, 7)

V86-2: 5 Isa (10, 7)

V86-3: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (3, 11)

V86-4: 1, 8, 10 (5, 9)

V86-5: 2, 4, 7 (3, 6)

V86-6: 1 Global Above All (8, 9)

V86-7: 1, 3, 5, 6, 7, 8 (4, 9)

V86-8: 2, 3, 8, 9, 12 (11, 1)

4.320 rader/1.080 kronor.

LÄS MER

V86 Inside (PREMIUM)

Tio måste-streck på V86 (PREMIUM)

Gratistipsen V86

■■■

ANNONS: Spela redaktionens stora system

ANNONS: Spela redaktionens lilla system