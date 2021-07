Uppsnack inför V86

SPIKARNA

9 Tullibardine Boe, V86-3

4 Black And Quick, V86-4

SKRÄLLARNA

6 So Far Away Ås, V86-2

9 Ciel Wibb, V86-2

12 Hocus Pocus, V86-5

1 Saga Doc, V86-6

7 Neelix, V86-6

2 Selected News, V86-7

4 Chestnut, V86-8

HETASTE SNACKISARNA

V86-1: Har nu utkristalliserats till en duell mellan 3 Hachiko De Veluwe och 6 Heavy Sound. Hachiko De Veluwe ska troligtvis tävla utan skor för andra gången i karriären.

V86-2: Är ett öppet treåringslopp där 6 So Far Away ås och 9 Ciel Wibb är hetaste dragen. 5 Florence Ima startar med högst segerchans.

V86-3: Med tanke på hur procenten ligger är jag just nu inne på att spika 9 Tullibardine Boe som besitter hög kapacitet och brukar gå fint efter uppehåll.

V86-4: 4 Black And Quick blir hårt spelad och det är med rätta. Ska ses med god segerchans men spelprocenten börjar bli lite väl hög.

V86-5: Ett skiktat lopp där 12 Hocus Pocus är det roliga draget men där man kommer långt på 4 Lefty Gun och 7 Global Benefit.

V86-6: 2 Natorp Bo ska vara favorit på läge och kapacitet men bakom honom är det vidöppet och det finns massvis med roliga skrällar som kan vinna.

V86-7: 6 Fifty Cent Piece ska vara favorit och är en tänkbar spik. Men med tanke på att hon nu möter hingstar och det är debut över lång distans så kan det dock vara klokt att gardera.

V86-8: Det skriks om 1 King Kong med rätta. Håller hästen upp ledningen blir han inte lätt att slå. 9 Jimmy Arthur trivs över distansen. Jörgen Westholm är väldigt nöjd med 5 The Engine.

SYSTEMFÖRSLAGEN

Stora systemet:

V86-1: 3, 6 (5, 8)

V86-2: 1, 3, 4, 5, 6, ,7, 9 (2, 8)

V86-3: 9 Tullibardine Boe (10, 12)

V86-4: 4 Black And Quick (7, 12)

V86-5: 4, 7, 8, 10 , 12 (1, 14)

V86-6: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 (10, 6)

V86-7: 2, 3, 6 (5, 7)

V86-8: 1, 4, 5, 9 (10, 6)

1890 kronor.

Lilla systemet:

V86-1: 6 Heavy Sound (3, 5)

V86-2: 1, 3, 4, 5, 6, ,7, 9 (2, 8)

V86-3: 9 Tullibardine Boe (10, 12)

V86-4: 4 Black And Quick (7, 12)

V86-5: 4, 7, 8, 10 , 12 (1, 14)

V86-6: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12 (5, 10)

V86-7: 2, 3, 6 (5, 7)

V86-8: 1, 9 (4, 5)

420 kronor