OMGÅNGEN I KORTHET SPIKEN V86-8: 3 Don Fanucci Zet måste ha bra chans att nå ledningen och sedan ska det vara en fin möjlighet. Blir bara bättre och bättre och var ju urtappar i Kungapokalen. Svårfångad i front! LÅSET V86-1: 3 Inti Boko är en mycket kapabel häst men inte att lita på. Snabb ut om felfri och bra chans i spets. Men favoriten 4 Conrads Rödluva leker man inte med och hon är mer stabil. Två streck är starkt. SKRÄLLARNA V86-5: 2 Bucks To Burn kördes snällt senast och hade sparat i mål. Kan öppna bra och viss chans till ledningen. Livsfarlig om Very Kronos gör bort sig. V86-6: 4 Tinten är väldigt lite spelad på förhand, därmed intressant. Med rätt resa kan han spurta vasst och nu blir det nog barfota bak igen, plus. HETASTE SNACKISARNA V86-1: 7 Lawmaker kommer att gå barfota runt om! Sagt så i alla fall. V86-2: Det kan bli rycktussar på 3 Fear of Heigts. V86-4: Barfota runt om och vagnbyte anmält på 9 Solo Flight. V86-5: Bakskor och snällare upplägg aviserat för 4 Click Bait. V86-6: Jänkarvagn ska provas på 10 Prime Lini! V86-8: 9 Green Manalishi körs snällt, med skorna på och i en hybridvagn. Visa mer Visa mindre



OMGÅNGEN LOPP FÖR LOPP

V86-1

Tipsettan: 3 Inti Boko är väldigt bra när han travar. Alltid svårslagen i ledningen och given etta för mig.

Motbud: 4 Conrads Rödluva gör det väldigt bra mest hela tiden. Utmanar, så klart.

Övrig info: 2 Ferrari Sisu anmäld barfota bak i dag, plus.

V86-2

Tipsettan: 4 You Could Be Mine låter det bra på och det är Kihlströms val, rekordsänker rejält.

Motbud: 6 Saonoi är mer härdad och kommer att bjuda upp till kamp.

Övrig info: Jänkarvagn på 1 Selcal.

V86-3

Tipsettan: 5 Mister Hercules verkar vara något utöver det vanliga, kvalade grymt och har inlett med två raka.

Motbud: 4 Titan Yoda är stark och även det en plusvariant. Måste räknas tidigt.

Övrig info: 3 Under Armour kommer att laddas för spets.

V86-4

Tipsettan: 5 Slipper Runway har tänt till barfota och det blir samma visa nu. Runt om?

Motbud: 11 Mellby Hurricane har inte varit på topp på slutet men kan bättre.

Övrig info: 4 S.G.Sherman är seg men barfota anmält nu. Gynnas av att ej ha rygg.

V86-5

Tipsettan: 5 Very Kronos skötte sig senast och avslutade starkt då. Felfri en toppchans.

Motbud: 2 Bucks To Burn kanske kan ta ledningen? Krafter kvar senast och ska passas.

Övrig info: Barfota bak verkar det bli på 7 Linus Boy.

V86-6

Tipsettan: 8 Elmo Ice är van att hamna långt bak. Har en stark avslutning och kan duga på nytt.

Motbud: 5 Phoenix Photo duger gott här och var bra senast. Men travet är lurigt, het felfri.

Övrig info: Skor nu på 2 Pine Muscle.

V86-7

Tipsettan: 12 Hevin Boko är stark och tål att tugga på i spåren, kan runda alla men lurig uppgift.

Motbud: 6 Avena Jet kan vara ett kul drag, tar nog ledningen och sedan väljer kusken upplägg.

Övrig info: 1 Zenny Cup i ny regi. Barfota fram på slutet, samma nu.

V86-8

Tipsettan: 3 Don Fanucci Zet är väldigt bra och fortsatt på väg uppåt. Utvecklats häftigt. Spets runt om, tack!

Motbud: 2 Aetos Kronos är ingen bluff direkt. En gryta bra spurtade som kommer att utmana hårt.

Övrig info: 1 Zola Key snabb ut och nu maximal balans.